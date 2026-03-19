Koliko će da poskupe voda i komunalne usluge u Prijedoru

Za fiksni dio računa komunalnih usluga građani će sada umjesto pet izdvajati sedam i po maraka, kao i dodatne dvije marke za račun vodosnabdijevanja.

Povećana je i cijena kanalizacije za domaćinstva, koja sada iznosi 55 feninga.

Dok jedni u novim cijenama vide dodatni teret, drugi vjeruju da je to trenutno jedini način za stabilno poslovanje ovih preduzeća.

„Na ova primanja katastrofa, ja ne vežem kraj sa krajem, ne. Ova penzija samo do 15. 15 dana ne znam šta reći i kako se spasiti.“

„Kod nas u Prijedoru do sada je bilo u redu što se tiče komunalija, vode i ovo poslova pa ako treba malo i da se pomogne nek se pomogne", kažu građani.

Zahtjev za povećanje cijena ovih usluga u Udruženje građana „DON“ stigao je još u avgustu prošle godine. Nakon višemjesečnih pregovora postignut je kompromis kako bi se sačuvao kvalitet usluga ovih preduzeća.

„Malo je bilo više i razgovora i pregovora i borbe oko svega ovoga ali na kraju smo ipak postigli konsenzus da ide određeno povećanje, razlozi zaista su ovaj put i te kako opravdan", kaže Murisa Marić, direktor Udruženja građana „DON“, Prijedor.

Do korekcije cijena, poručuju iz uprava, moralo je doći zbog drastičnog poskupljenja energenata i građevinskog materijala, ali i povećanja minimalne plate, toplog obroka i regresa. Sve to je sada kako tvrde uslov za pozitivno poslovanje.

„Evo zadnjih 10 dana došlo je do povećanja cijena nafte, dakle moramo da se prilagođavamo, moramo na neki način da obezbijedimo i normalnu tekući likvidnost Preduzeća", kaže Dalibor Grabež, direktor Komunalnih usluga a.d. Prijedor.

„Došlo je do povećanja najniže plate gdje smo mi to morali sve ukalkulisati i izdržali smo te udare, međutim evo vremenom dođe vrijeme da moramo prilagoditi cijenu usluge poslovanju preduzeća da bismo jednostavno opstali i da bi to Preduzeće normalno funkcionisalo", rekao je Dragoslav Kabić, direktor „Vodovoda“, Prijedor

Iako će veći računi dodatno opteretiti kućne budžete iz Gradske uprave i komunalnih preduzeća uvjeravaju da će ovo poskupljenje dugoročno osigurati stabilnost i kvalitet usluga za sve građane Prijedora.