Učenici prikupili više od 8.000 maraka za liječenje drugarice Ivane Đurašinović

19.03.2026
16:55
Komentari:0
Savjet učenika Osnovne škole /OŠ/ "Vuk Stefanović Karadžić" iz Doboja obezbijedio je 8.453 KM u akciji za podršku u liječenju učenice Ivane Đurašinović.
Đurašinovićeva za kretanje koristi kolica, a uskoro je očekuje operacija kuka, dok se oporavlja od prethodne hirurške intervencije na drugom kuku.
Direktor ove škole Ljubiša Blagojević rekao je Srni da su učenici danas uručili novac Ivani i da je ponosan na inicijativu Savjeta učenika i empatiju đaka, njihovih roditelja, zaposlenih u školi, kao i na sve humane građane koji su se odazvali ovoj akciji.
On je naveo da troškove same operacije snosi Fond, ali da porodica treba obezbijediti iznos za ostale troškove u pripremi za operaciju i u toku rehabilitacije, te odlaske u zdravstvene ustanove u Banjaluci i Beogradu.
Blagojević je dodao da je akcija trajala od 9. do 16. marta i da je to jedna u nizu koju organizuje Savjet učenika. On je podsjetio da su prošle godine, u okviru aktivnosti "Veseli dan", prikupili više od 10.000 KM za drugara koji se nalazio u Turskoj na liječenju od tumora.
Ivani Đurašinović iz Doboja ubrzo nakon rođenja dijagnostikovana je spina bifida, urođeni poremećaj nervnog sistema.
