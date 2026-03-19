Učenici prikupili više od 8.000 maraka za liječenje drugarice Ivane Đurašinović

Savjet učenika Osnovne škole /OŠ/ "Vuk Stefanović Karadžić" iz Doboja obezbijedio je 8.453 KM u akciji za podršku u liječenju učenice Ivane Đurašinović.

Đurašinovićeva za kretanje koristi kolica, a uskoro je očekuje operacija kuka, dok se oporavlja od prethodne hirurške intervencije na drugom kuku.

Učenici danas uručili novac Ivani

Direktor ove škole Ljubiša Blagojević rekao je Srni da su učenici danas uručili novac Ivani i da je ponosan na inicijativu Savjeta učenika i empatiju đaka, njihovih roditelja, zaposlenih u školi, kao i na sve humane građane koji su se odazvali ovoj akciji.

On je naveo da troškove same operacije snosi Fond, ali da porodica treba obezbijediti iznos za ostale troškove u pripremi za operaciju i u toku rehabilitacije, te odlaske u zdravstvene ustanove u Banjaluci i Beogradu.

Blagojević je dodao da je akcija trajala od 9. do 16. marta i da je to jedna u nizu koju organizuje Savjet učenika. On je podsjetio da su prošle godine, u okviru aktivnosti "Veseli dan", prikupili više od 10.000 KM za drugara koji se nalazio u Turskoj na liječenju od tumora.

Ivani Đurašinović iz Doboja ubrzo nakon rođenja dijagnostikovana je spina bifida, urođeni poremećaj nervnog sistema.