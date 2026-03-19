Inspektori od ponedjeljka u kontroli cijena u trgovinama

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac najavio je da će inspekcijske službe od ponedjeljka, 23. marta, krenuti u kontrolu trgovina kako bi utvrdili da li se poštuje uredba Vlade Srpske o ograničenju marži.

"Na teren će krenuti 57 republičkih i 87 gradskih insepektora i za kontrole velikog broj trgovina u Republike Srpskoj biće im potrebno najmanje dvije sedmice, kada možemo očekivati i prve efekte", rekao je Puhovac novinarima u Banjaluci poslije sjednice Vlade Srpske.

Nauka i tehnologija Robot za samo nekoliko dana naučio da igra tenis

On je naveo i da mu je glavni republički inspektor rekao da će ove kontrole imati efekta, prenijela je Srna.

"Imamo vremena do 1. juna i, ukoliko ne bude nekog većeg efekta, imamo podršku Vlade Republike Srpske da sprovedemo druge mjere koje će ići u pravcu smanjenja cijena roba u trgovinama", naglasio je Puhovac, a prenosi Srna.