Logo
Large banner

Inspektori od ponedjeljka u kontroli cijena u trgovinama

Autor:

ATV

19.03.2026

14:46

Komentari:

0
Инспектори од понедјељка у контроли цијена у трговинама
Foto: Pixabay / igorovsyannykov

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac najavio je da će inspekcijske službe od ponedjeljka, 23. marta, krenuti u kontrolu trgovina kako bi utvrdili da li se poštuje uredba Vlade Srpske o ograničenju marži.

"Na teren će krenuti 57 republičkih i 87 gradskih insepektora i za kontrole velikog broj trgovina u Republike Srpskoj biće im potrebno najmanje dvije sedmice, kada možemo očekivati i prve efekte", rekao je Puhovac novinarima u Banjaluci poslije sjednice Vlade Srpske.

On je naveo i da mu je glavni republički inspektor rekao da će ove kontrole imati efekta, prenijela je Srna.

"Imamo vremena do 1. juna i, ukoliko ne bude nekog većeg efekta, imamo podršku Vlade Republike Srpske da sprovedemo druge mjere koje će ići u pravcu smanjenja cijena roba u trgovinama", naglasio je Puhovac, a prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ned Puhovac

Inspekcija

trgovina

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner