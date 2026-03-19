Karan: Izjava bošnjačkih političara - direktan napad na Republiku Srpsku

ATV

19.03.2026

14:42

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je rekao da je izjava bošnjačkih lideri izjava svih onih koji se ujedine onda kada treba da se bore protiv Republike Srpske i srpskog naroda.

Karan ističe da je ova izjava direktan napad na Republiku Srpsku.

"Antiistorijska izjava i antidejtonska i unitaristička izjava. Vrlo opasna izjava za budućnost srpskog naroda", poručio je Karan.

Karan je istakao da srpski narod nikada nije napao nikoga i nije bio, kako kaže, agresorski narod.







"U tom slučaju ćemo okupiti sve naše političke lidere i koji predstavljaju srpski narod i poziciju i opoziciju da damo jedinstven odgovor", poručio je Karan.

U Sarajevu je juče potpisana deklaracija, odnosno zajednička izjava bošnjačkih predstavnika o "osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

