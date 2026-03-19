Karan: Izjava bošnjačkih političara - direktan napad na Republiku Srpsku

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je rekao da je izjava bošnjačkih lideri izjava svih onih koji se ujedine onda kada treba da se bore protiv Republike Srpske i srpskog naroda.

Karan ističe da je ova izjava direktan napad na Republiku Srpsku.

"Antiistorijska izjava i antidejtonska i unitaristička izjava. Vrlo opasna izjava za budućnost srpskog naroda", poručio je Karan.

Karan je istakao da srpski narod nikada nije napao nikoga i nije bio, kako kaže, agresorski narod.

"U tom slučaju ćemo okupiti sve naše političke lidere i koji predstavljaju srpski narod i poziciju i opoziciju da damo jedinstven odgovor", poručio je Karan.

U Sarajevu je juče potpisana deklaracija, odnosno zajednička izjava bošnjačkih predstavnika o "osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH".