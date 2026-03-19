Stevandić o licemjerju bošnjačke "elite": O miru govore presuđeni lažov i oni koji prijete haubicama

"Izjava o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH, koju su juče potpisali bošnjački politički i drugi predstavnici, u većem dijelu ne bi bila sporna da nismo saznali ko su sve njeni potpisnici i inicijatori. Ne možemo vjerovati u ozbiljnost deklarisanih pomirljivih izjava kada iza njih stoje pojedinci poput bivšeg člana Predsjedništva BiH kome se sudi za ratni zločin nad Srbima, još jednog bivšeg člana koji je govorio da je njegov cilj ukidanje Republike Srpske jer je 'nastala na genocidu', ili bivšeg reis-l-uleme koji javno sanja o stvaranju bosanske pravoslavne crkve", jasno je poručio Stevandić.

Upitao je kako osobe poput Rame Isaka, Zukana Heleza i Bakira Izetbegovića, koji su poznati po stalnim prijetnjama, mogu da govore o očuvanju miru.

"Kako o očuvanju mira može da govori ministar unutrašnjih poslova koji je prijetio hapšenjem legitimno i legalno izabranog rukovodstva Republike Srpske, lider najjače bošnjačke stranke koji najavljuje proizvodnju haubica 'za ne daj bože', ili ministar odbrane, presuđeni lažov na sudu, koji u medijima nastavlja da laže o ruskim kampovima u Republici Srpskoj i o mnogo čemu drugom", istakao je Stevandić i nastavio:

"Mnogo je teza iz Izjave koje su kontradiktorne stvarnosti u BiH, posebno u Sarajevu. Demantuje se 'široko rasprostranjen antisemitizam', a zaboravlja da je Evropska konferencija rabina otkazala skup u Sarajevu upravo zbog neprijateljskih poruka iz tog grada, kao i zbog javne podrške Palestini i terorističkoj organizaciji Hamas. Da bi BiH zaista bila 'most između Istoka i Zapada' u njoj bi morali da se uvažavaju stavovi sva tri naroda i ne bi se smjelo dešavati da se BiH, voljom isključivo bošnjačkih političkih predstavnika, na svjetskim pozornicama svrstava na jednu stranu u sukobima velikih sila".

Činjenica da je Islamska zajednica BiH jedan od inicijatora za potpisivanje navedene Izjave, dodaje Stevandić, rađa sumnju u deklarisanu sekularnost društva i države.

"Apsolutno se slažem da islamski identitet ne predstavlja prepreku za demokratsko i sekularno uređenje. Problem nastaje kada se, od Islamske deklaracije Alije Izetbegovića, pa do danas islam pokušava izjednačiti, ili čak nametnuti, kao dominantna filozofija koja oblikuje djelovanje bošnjačkih političkih predstavnika, s neskrivenim ciljem stvaranja islamske države BiH, uz javne simpatije prema Islamskoj republici Iran", kaže Stevandić i nastavlja:

"Kao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske apsolutno se zalažem za mir, međusovno uvažavanje konstitutivnih naroda i ostalih i poštovanje Dejtonske ustavne struktire i nadležnosti Republike Srpske i BiH. Srbi i Bošnjaci nisu neprijteljski narodi, niti zaslužuje bilo kakve generalne negativne kvalifikacije. Bošnjačka elita, u koju ne spadaju mnogi potpisnici pomenute Izjave, je ta koja mora da odustane od radikalne političko - vjerske politike i prihvati realnost u BiH".

Objašnjava da to znači prestanak političko - vjerske instrumentalizacije prava i interesa Bošnjaka nauštrb ostalih naroda i građana i posebno perfidnog podmetanja građana ili građanske BiH kao maske koja prikriva unitarizaciju i hegemoniju Bošnjaka jer su svi građani svakako Srbi, Bošnjaci, Hrvati ili ostali, pripadnici nacionalnih manjina.

"To će biti jasnije kada se oko 380.000 Srba i ne znam koliko ostalih ponovo upiše u državljane i glasače Republike Srpske i FBiH", zaključio je Stevandić.