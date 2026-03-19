Već najavljena reakcija na odluku CIK-a: Pokrećemo pravna sredstva

Firma "Smartmatik BH“ d.o.o. Sarajevo izabrana je za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, odlučeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH.

Za ovu odluku glasalo je 6 članova, a samo Vlado Rogić je bio protiv.

Ono što je posebno zanimljivo u ovoj odluci CIK-a jeste da je ponuda "Smartmatika" za čak 17 miliona skuplja od najjeftinije.

Već najavljena reakcija najjeftinijeg ponuđača

Zbog toga je firma "Planet Soft" iz Banjaluke već najavila pravne korake, naglašavajući da je odluka CIK-a skandalozna.

"Planet Soft Banjaluka, kao nosilac konzorcijuma najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, smatra današnju Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine skandaloznom, neosnovanom i nezakonitom", navodi se u saopštenju "Planet Softa" koje potpisuje vlasnik i predsjednik Uprave Vedran Jarić.

Tvrde da je konzorcijum ponuđača na čelu sa Planet Soft ispunio sve uslove predviđene zahtjevima iz postupka javne nabavke, što je dokazano u cijelom postupku koji je trajao do današnje Odluke CIK BiH i dao najpovoljniju ponudu, povoljniju za 17 miliona KM od drugorangiranog ponuđača.

"Ne postoji osnovan i zakonit razlog za odbacivanje naše ponude, kao što pogotovo ne postoji nikakav osnov za prihvatanje ponude sljedećeg ponuđača, koji je pomenutom Odlukom, izabran kao najpovoljniji", ističe se u saopštenju.

Nakon što zvanično dobiju odluku CIK-a, iz kompanije kažu da će pokrenuti pravna sredstva.

"Planet Soft još nije dobio pisanu Odluku CIK BiH s obrazloženjem, ali će iskoristiti sva pravna sredstva za utvrđivanje činjenica i istine u ovom postupku, uključujući pravo žalbe, ali i informisati javnost o nezakonitom postupanju CIK BiH", zaključuju iz banjalučke kompanije.

Pristigle četiri ponude, izabrana ona koja nije najjeftinija

Kao što smo već rekli, CIK na današnjoj sjednici nije izabrao najjeftiniju ponudu.

Najnižu ponudu dostavila je firma "Planet soft" iz Banjaluke, a ona je iznosila 57.707.261 KM, uz obećanje da će posao završiti za "svega" 90 dana. U ponudi su uz banjalučku kompaniju učestvovali i "Kor" iz Sarajeva, "Katarina" iz Mostara te južnokorejska kompanija "Miru Sistems".

