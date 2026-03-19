Već najavljena reakcija na odluku CIK-a: Pokrećemo pravna sredstva

ATV

19.03.2026

14:08

Firma "Smartmatik BH“ d.o.o. Sarajevo izabrana je za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, odlučeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH.

Za ovu odluku glasalo je 6 članova, a samo Vlado Rogić je bio protiv.

CIK ispunio želju Šmita: Proces uvođenja izbornih tehnologija nastavlja se uprkos brojnim propustima i opomenama na nezakonitost

Ono što je posebno zanimljivo u ovoj odluci CIK-a jeste da je ponuda "Smartmatika" za čak 17 miliona skuplja od najjeftinije.

Već najavljena reakcija najjeftinijeg ponuđača

Zbog toga je firma "Planet Soft" iz Banjaluke već najavila pravne korake, naglašavajući da je odluka CIK-a skandalozna.

"Planet Soft Banjaluka, kao nosilac konzorcijuma najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, smatra današnju Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine skandaloznom, neosnovanom i nezakonitom", navodi se u saopštenju "Planet Softa" koje potpisuje vlasnik i predsjednik Uprave Vedran Jarić.

Popularni Golf 2 izgubio neslavnu titulu nakon 30 godina

Tvrde da je konzorcijum ponuđača na čelu sa Planet Soft ispunio sve uslove predviđene zahtjevima iz postupka javne nabavke, što je dokazano u cijelom postupku koji je trajao do današnje Odluke CIK BiH i dao najpovoljniju ponudu, povoljniju za 17 miliona KM od drugorangiranog ponuđača.

"Ne postoji osnovan i zakonit razlog za odbacivanje naše ponude, kao što pogotovo ne postoji nikakav osnov za prihvatanje ponude sljedećeg ponuđača, koji je pomenutom Odlukom, izabran kao najpovoljniji", ističe se u saopštenju.

Nakon što zvanično dobiju odluku CIK-a, iz kompanije kažu da će pokrenuti pravna sredstva.

"Vlasnicima pumpi izrečeno 850.000 KM kazne"

"Planet Soft još nije dobio pisanu Odluku CIK BiH s obrazloženjem, ali će iskoristiti sva pravna sredstva za utvrđivanje činjenica i istine u ovom postupku, uključujući pravo žalbe, ali i informisati javnost o nezakonitom postupanju CIK BiH", zaključuju iz banjalučke kompanije.

Pristigle četiri ponude, izabrana ona koja nije najjeftinija

Kao što smo već rekli, CIK na današnjoj sjednici nije izabrao najjeftiniju ponudu.

Puhovac apelovao na prevoznike iz BiH: Propuštajte barem cisterne sa gorivom

Najnižu ponudu dostavila je firma "Planet soft" iz Banjaluke, a ona je iznosila 57.707.261 KM, uz obećanje da će posao završiti za "svega" 90 dana. U ponudi su uz banjalučku kompaniju učestvovali i "Kor" iz Sarajeva, "Katarina" iz Mostara te južnokorejska kompanija "Miru Sistems".

Превозници протестују

BiH

Konzorcijum Logistika BiH upućuje konačni poziv: Počinjemo 23. marta

4 h

0
ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

CIK ispunio želju Šmita: Proces uvođenja izbornih tehnologija nastavlja se uprkos brojnim propustima i opomenama na nezakonitost

5 h

3
Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

BiH

Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac protjera iz BiH

17 h

0
Кривична пријава против Зијада Крњића?

BiH

Krivična prijava protiv Zijada Krnjića?

18 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

43

Radnici ostali bez posla: Vlada Srpske izdvaja 800.000 KM

15

35

Soni iznenadio sve: Stiglo novo ažuriranje za PlayStation 3 nakon 20 godina

15

35

Po hitnom postupku: Mijenja se Zakon o energetici Republike Srpske

15

25

Selak: Oduzeta imovina ne može biti „državna“ – pripada entitetima i njihovim institucijama

15

23

Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner