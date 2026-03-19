Već najavljena reakcija na odluku CIK-a: Pokrećemo pravna sredstva

Autor:ATV
19.03.2026
14:08
Komentari:0
Firma "Smartmatik BH“ d.o.o. Sarajevo izabrana je za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, odlučeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH.
Za ovu odluku glasalo je 6 članova, a samo Vlado Rogić je bio protiv.
BiH
CIK ispunio želju Šmita: Proces uvođenja izbornih tehnologija nastavlja se uprkos brojnim propustima i opomenama na nezakonitost
Ono što je posebno zanimljivo u ovoj odluci CIK-a jeste da je ponuda "Smartmatika" za čak 17 miliona skuplja od najjeftinije.
Zbog toga je firma "Planet Soft" iz Banjaluke već najavila pravne korake, naglašavajući da je odluka CIK-a skandalozna.
"Planet Soft Banjaluka, kao nosilac konzorcijuma najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, smatra današnju Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine skandaloznom, neosnovanom i nezakonitom", navodi se u saopštenju "Planet Softa" koje potpisuje vlasnik i predsjednik Uprave Vedran Jarić.
Auto-moto
Popularni Golf 2 izgubio neslavnu titulu nakon 30 godina
Tvrde da je konzorcijum ponuđača na čelu sa Planet Soft ispunio sve uslove predviđene zahtjevima iz postupka javne nabavke, što je dokazano u cijelom postupku koji je trajao do današnje Odluke CIK BiH i dao najpovoljniju ponudu, povoljniju za 17 miliona KM od drugorangiranog ponuđača.
"Ne postoji osnovan i zakonit razlog za odbacivanje naše ponude, kao što pogotovo ne postoji nikakav osnov za prihvatanje ponude sljedećeg ponuđača, koji je pomenutom Odlukom, izabran kao najpovoljniji", ističe se u saopštenju.
Nakon što zvanično dobiju odluku CIK-a, iz kompanije kažu da će pokrenuti pravna sredstva.
Republika Srpska
"Vlasnicima pumpi izrečeno 850.000 KM kazne"
"Planet Soft još nije dobio pisanu Odluku CIK BiH s obrazloženjem, ali će iskoristiti sva pravna sredstva za utvrđivanje činjenica i istine u ovom postupku, uključujući pravo žalbe, ali i informisati javnost o nezakonitom postupanju CIK BiH", zaključuju iz banjalučke kompanije.
Kao što smo već rekli, CIK na današnjoj sjednici nije izabrao najjeftiniju ponudu.
Republika Srpska
Puhovac apelovao na prevoznike iz BiH: Propuštajte barem cisterne sa gorivom
Najnižu ponudu dostavila je firma "Planet soft" iz Banjaluke, a ona je iznosila 57.707.261 KM, uz obećanje da će posao završiti za "svega" 90 dana. U ponudi su uz banjalučku kompaniju učestvovali i "Kor" iz Sarajeva, "Katarina" iz Mostara te južnokorejska kompanija "Miru Sistems".
Više o tome pročitajte na OVOM LINKU.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
4 h0
BiH
5 h3
BiH
17 h0
BiH
18 h2
Najnovije
Najčitanije
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Trenutno na programu