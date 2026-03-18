Krivična prijava protiv Zijada Krnjića?

Autor:ATV
18.03.2026
20:59
Privredna komora Republike Srpske angažovala je advokatski tim koji razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića koji blokira otvaranje graničnog prelaza Gradiška.
Potvrdio je ovo predsjednik Privredne komore Goran Račić.
Ranije, izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje kojima se omogućava početak rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška, nisu usvojene, jer je Krnjić bio protiv.
