Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

Ustavni sud je donio odluku u predmetu U-29-25 koji se odnosi na ocjenu ustavnosti, sad već, prethodnog saziva Vlade Republike Srpske na čijem čelu se nalazio Savo Minić.

“U meritumu predmeta, Ustavni sud je zaključio da su osporene odluke u periodu od njihovog donošenja 2. septembra 2025. godine do stavljanja van snage 18. januara 2026. godine bile u suprotnosti sa čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine jer su donesene na osnovu Odluke o prijedlogu kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske koju je donio Milorad Dodik 23. augusta 2025. godine, iako mu je mandat predsjednika Republike Srpske prestao sa 12. junom 2025. godine kao danom pravomoćnosti presude Suda BiH, koja je za pravnu posljedicu imala prestanak mandata predsjednika Republike Srpske, što je naknadno samo deklaratorno konstatirano u postupku pred CIK BiH”, stoji u odluci Suda.

Svijet Ispunjena želja opozicije, osporene odluke Vlade Republike Srpske

Zahtjev su podnijela četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i jedanaest članova Predstavničkog doma PS BiH.

Zahtjevom su bile osporene Odluka o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske, Odluka o izboru članova Vlade Republike Srpske, Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske kao i Odluka o prijevremenom stupanju na snagu odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske.

Institucije preduhitrile odluku

Institucije Republike Srpske spremno su dočekale još jedan udar krnjeg Ustavnog suda, zbog čega je Savo Minić podnio ostavku na mjesto premijera, a zatim dobio mandat za sastav nove Vlade.

"Da bi onemogućili stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, zato smo dogovorili da premijer Savo Minić vrati, a potom odmah preuzme mandat predsjednika Vlade Srpske. Vlada na čijem čelu Savo Minić započela je realizaciju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program za poboljšanje života boračke populacije, a naročito mlađe populacije i povećanje privredne aktivnosti. Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva", istakla je nakon ostavke Minića v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je tada da Srpska neće nijemo i skrštenih ruku posmatrati nastojanje Sarajeva da zagospodari Republikom.

Bitno je da Republika Srpska uvijek ima spreman institucionalni odgovor na sve izazove i zato u potpunosti podržavamo Savu Minića u namjeri da kroz rekonstrukciju Vlade dođe do realizacije započetih aktivnosti, a u cilju poboljšanja života svih građana, komentar je Željke Cvijanović.

"Kao i uvijek, ponosna sam na Republiku Srpsku, ali i na jedinstvo i kolegijalnost vladajuće strukture koja se uporno bori za ustavni status Republike Srpske i njen ekonomski i socijalni razvoj“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Minićev potez je odgovoran, a o njegovoj ostavci i izboru nove Vlade odlučivaće Narodna skupština Republike Srpske.

„Mi se ponašamo u okviru Ustava i Poslovnika. Ono što je najvažnije jeste da mi u Republici Srpskoj razumijemo procese i da smo mi ti koji ćemo odabrati trenutak da strani centri koji odlučuju u Sarajevu i imaju odlične odnose i podršku opozicije iz Republike Srpske, ne ostvare pobjedu i naprave neke situacije koji bi mogle da utiču na stabilnost Republike Srpske“, kazao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

Ponašanje Ustavnog suda BiH je neustavno, antidejtonsko i sramno, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"On ne liči na sud, više na kafanu u koju pojedini ambasadori svraćaju kada hoće i po nekoliko puta prekidaju sjednice da bi izdejstvovali političke odluke. Britanski i njemački ambasador ne izlaze iz tzv. Ustavnog suda, kao da tamo službuju. Kada se tome doda da je jedan od stranih sudija iz Njemačke, onda imamo nedopustivo miješanje u unutrašnje stvari BiH i ponašanje van okvira dobrog ukusa diplomatskog kodeksa", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako dodaje, Ustavni sud, koji umjesto devet ima sedam sudija, što ga automatski čini neustavnim, koji mijenja pravila po volji, najveći je grobar BiH.

"Upravo je ova kvaziinstitucija učinila BiH nemogućom državom, stvarajući pukotine koje se ne mogu sastaviti, već vode raspadu BiH. Na njihove odluke postalo je besmisleno obazirati se jer su one više nego besmislene. To nije sud, a pogotovo ne ustavni, već politička organizacija. Samo što nema hrabrosti da učestvuje na izborima, već krijući se iza sudijskih toga nastoji da kroji politički život. Republici Srpskoj više nećete krojiti, a BiH ste skrojili raspad", navodi Dodik.