Logo
Large banner

Irena Ignjatović preuzela resor, odmah otkrila planove

23.01.2026

13:46

Komentari:

0
Ирена Игњатовић преузела ресор, одмах открила планове
Foto: Ustupljena fotografija

Novoizabrani ministar porodice, omladine i sporta, Irena Ignjatović, preuzela je dužnost i tom prilikom istakla da će svi značajni projekti Ministarstva biti nastavljeni, ali da će se sa svojim saradnicima potruditi da unaprijedi oblasti u kojima postoji prostor za napredak.

Preuzimajući dužnost Ignjatovićeva se zahvalila bivšem ministru, Selmi Čabrić, na svemu što je do sada urađeno i istakla da će nastaviti sa podrškom višečlanim porodicama, unapređenjem pravnog okvira kada je riječ o nasilju u porodici ali i direktnom podrškom mladima kroz subvencije kamatnih stopa i sportskim organizacijama za organizaciju takmičenja i realizaciju programskih aktivnosti.

Čabrićeva je čestitala Ignjatovićevoj na izboru za ministra i istakla da predaje dužnost zadovoljna onim što je učinjeno u prethodnom periodu. Naglasila je da su urađene izmjene Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, unaprijeđeni strateški dokumenti u oblastima nasilja u porodici i volontiranja a učinjen je značajan iskorak u sistemu školskog sporta formiranjem Saveza za školski sport Republike Srpske.

Podijeli:

Tag:

Irena Ignjatović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Прва операција тумора на мозгу - историјски искорак

Republika Srpska

Minić: Prva operacija tumora na mozgu - istorijski iskorak

3 h

1
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično

4 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

4 h

1
Кошарац: Слободна зона брод нова шанса за развој

Republika Srpska

Košarac: Slobodna zona brod nova šansa za razvoj

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner