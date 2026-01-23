Irena Ignjatović preuzela resor, odmah otkrila planove

Novoizabrani ministar porodice, omladine i sporta, Irena Ignjatović, preuzela je dužnost i tom prilikom istakla da će svi značajni projekti Ministarstva biti nastavljeni, ali da će se sa svojim saradnicima potruditi da unaprijedi oblasti u kojima postoji prostor za napredak.

Preuzimajući dužnost Ignjatovićeva se zahvalila bivšem ministru, Selmi Čabrić, na svemu što je do sada urađeno i istakla da će nastaviti sa podrškom višečlanim porodicama, unapređenjem pravnog okvira kada je riječ o nasilju u porodici ali i direktnom podrškom mladima kroz subvencije kamatnih stopa i sportskim organizacijama za organizaciju takmičenja i realizaciju programskih aktivnosti.

Čabrićeva je čestitala Ignjatovićevoj na izboru za ministra i istakla da predaje dužnost zadovoljna onim što je učinjeno u prethodnom periodu. Naglasila je da su urađene izmjene Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, unaprijeđeni strateški dokumenti u oblastima nasilja u porodici i volontiranja a učinjen je značajan iskorak u sistemu školskog sporta formiranjem Saveza za školski sport Republike Srpske.