Košarac: Slobodna zona brod nova šansa za razvoj

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara aktivno je krenulo u proceduru donošenja odluke o osnivanju slobodne zone Brod, nakon što je ova lokalna zajednica ispunila sve formalne uslove, saopštio je resorni ministar Staša Košarac.

Košarac očekuje da će sve institucije u rekordnom roku dostaviti neophodna mišljenja, nakon čega će Ministarstvo odluku dostaviti na usvajanje Savjetu ministara.

"Želimo da pružimo maksimalnu podršku načelniku Broda Milanu Zečeviću i naporima Vlade Republike Srpske da se ova lokalna zajednica ekonomski razvija i postane atraktivno mjesto za ulaganja", napisao je Košarac na "Instagramu".

On je istakao da je formiranje slobodne zone u Brodu veliki iskorak i otvara novo poglavlje ekonomskog razvoja ne samo ove lokalne zajednice, nego i Republike Srpske i regiona.

Košarac je naveo da geografski položaj Broda, u neposrednoj blizini granice sa EU, predstavlja ključnu komparativnu prednost.

On je ukazao da će slobodna zona, ukupne površine 84,04 hektara, poslovati na tri teritorijalno odvojena dijela, čime se obezbjeđuje fleksibilnost i raznovrsnost u privrednim aktivnostima.

"Osnivanjem slobodne zone stvaraju se povoljni uslovi za privlačenje investitora, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje konkurentnosti lokalne privrede. Ovaj projekat predstavlja strateški korak ka dugoročnom razvoju i pozicioniranju Broda kao značajnog privrednog centra u regionu", naglasio je Košarac.