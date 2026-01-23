Logo
Vlada Srpske zvanično stupa na dužnost

ATV

23.01.2026

07:00

Нова Влада Републике Српске
Foto: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO

Vlada Republike Srpske, na čelu sa Savom Minićem, koju je Narodna skupština izabrala 18. januara ove godine, danas zvanično stupa na dužnost.

Odluka o njenom izboru objavljena je juče u Službenom glasniku Republike Srpske.

Каја Калас

Svijet

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

Prethodno, odluka o izboru Vlade sa Savom Minićem na mjestu premijera, dobila je zeleno svjetlo od Vijeća naroda Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske

