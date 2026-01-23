Vlada Srpske zvanično stupa na dužnost

Izvor:
ATV
23.01.2026
07:00
Komentari:1
Vlada Republike Srpske, na čelu sa Savom Minićem, koju je Narodna skupština izabrala 18. januara ove godine, danas zvanično stupa na dužnost.
Odluka o njenom izboru objavljena je juče u Službenom glasniku Republike Srpske.
Svijet
Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...
Prethodno, odluka o izboru Vlade sa Savom Minićem na mjestu premijera, dobila je zeleno svjetlo od Vijeća naroda Republike Srpske.
Srbija
13 h0
Svijet
13 h0
Hronika
13 h0
Svijet
13 h0
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
17 h5
Republika Srpska
17 h11
Republika Srpska
20 h6
Najnovije
Najčitanije
12
14
12
03
11
50
11
47
11
36
Trenutno na programu