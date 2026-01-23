Vlada Srpske zvanično stupa na dužnost

Vlada Republike Srpske, na čelu sa Savom Minićem, koju je Narodna skupština izabrala 18. januara ove godine, danas zvanično stupa na dužnost.

Odluka o njenom izboru objavljena je juče u Službenom glasniku Republike Srpske.

Prethodno, odluka o izboru Vlade sa Savom Minićem na mjestu premijera, dobila je zeleno svjetlo od Vijeća naroda Republike Srpske.