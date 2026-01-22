Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

Izvor:
SRNA
22.01.2026
22:41
Komentari:0
Četiri i po kilograma kokaina zaplijenjeno je u jednom stanu u Kotoru i uhapšen je J. K. /33/ kod kojeg je pronađena droga, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Iz policije su naveli da je droga bila namijenjena uličnoj prodaji, a da je uhapšena osoba bliska jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.
Uhapšeni, kod koga je pronađen pištolj, tereti se i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.
Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, dodali su iz policije.
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Scena
1 h0
Ekonomija
1 h0
Hronika
7 h0
Hronika
9 h0
Hronika
9 h0
Hronika
9 h0
Najnovije
Najčitanije
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Trenutno na programu