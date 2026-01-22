Logo
Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

Izvor:

SRNA

22.01.2026

22:41

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин
Foto: Printskrin/Jutjub

Četiri i po kilograma kokaina zaplijenjeno je u jednom stanu u Kotoru i uhapšen je J. K. /33/ kod kojeg je pronađena droga, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Iz policije su naveli da je droga bila namijenjena uličnoj prodaji, a da je uhapšena osoba bliska jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.

Uhapšeni, kod koga je pronađen pištolj, tereti se i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, dodali su iz policije.

