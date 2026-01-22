Novi detalji stravične eksplozije u Drijenu kod Dervente

R.M. je nastradao u eksploziji i požaru koji je jutros zahvatio njegovu porodično imanje u Drijenu pored Dervente.

Kako saznaje Provjereno, radi se o osobi koja je u garaži, koristeći benzin, zapalila unutrašnjost objekta i automobil.

Usljed podmetnutog požara, došlo je do aktivacije ručne bombe koju je lice imalo kod sebe.

Snažna eksplozija bila je kobna, a nesrećni muškarac je na licu mjesta smrtno stradao i izgorio.

Prema informacijama kojima raspolažemo, sve ukazuje na to da je tragedija uzrokovana postupcima nastradalog lica.

Nadležne službe su obavile sve potrebne radnje, a materijalna šteta na objektu i vozilu je totalna.