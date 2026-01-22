Logo
Large banner

Novi detalji stravične eksplozije u Drijenu kod Dervente

22.01.2026

14:28

Komentari:

0
Експлозија у Дервенти
Foto: Derventa Cafe

R.M. je nastradao u eksploziji i požaru koji je jutros zahvatio njegovu porodično imanje u Drijenu pored Dervente.

Kako saznaje Provjereno, radi se o osobi koja je u garaži, koristeći benzin, zapalila unutrašnjost objekta i automobil.

Usljed podmetnutog požara, došlo je do aktivacije ručne bombe koju je lice imalo kod sebe.

Snažna eksplozija bila je kobna, a nesrećni muškarac je na licu mjesta smrtno stradao i izgorio.

Prema informacijama kojima raspolažemo, sve ukazuje na to da je tragedija uzrokovana postupcima nastradalog lica.

Nadležne službe su obavile sve potrebne radnje, a materijalna šteta na objektu i vozilu je totalna.

Podijeli:

Tagovi:

Eksplozija

Derventa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

Hronika

Poznato stanje povrijeđenih u teškoj nezgodi u Banjaluci

4 h

0
Више повријеђених у тешкој несрећи

Hronika

Više povrijeđenih u teškoj nesreći

4 h

0
Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти

Hronika

Sin joj zario nož u vrat: Ovako je otac heroj spasio suprugu od sigurne smrti

5 h

0
Ср­би­ја ће тражити изручење уби­це ММА бор­ца из Шпа­ни­је

Hronika

Sr­bi­ja će tražiti izručenje ubi­ce MMA bor­ca iz Špa­ni­je

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner