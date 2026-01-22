Sin joj zario nož u vrat: Ovako je otac heroj spasio suprugu od sigurne smrti

Zemun ne pamti jutro kao što je bila ova krvava srijeda.

Oko 8:30 časova, porodični dom S. S. R. (56) pretvorio se u klanicu kada je njen rođeni sin, L. R. (25), krenuo u svoj mračni pohod. Ono što je uslijedilo nakon samog napada - filmsko bjekstvo iz bolnice i munjevita potjera- ostavilo je javnost u potpunom zaprepašćenju.

Sve je počelo jezivom agresijom. Sin je nesrećnu ženu prvo besomučno udarao pesnicama i nogama po glavi i tijelu, ostavljajući je u mnogobrojnim podlivima i masnicama. Dok je majka ležala bespomoćna na podu, on je dograbio nož i zario joj sječivo direktno u vrat! Namjera je bila jasna - smrtna presuda ženi koja ga je rodila.

Otac heroj

Vjerovatno bi Zemun danas oplakivao žrtvu da u sobu nije uletio otac. Vidjevši da mu sin ubija suprugu, bez razmišljanja je skočio na naoružanog mladića. U stravičnom rvanju "prsa u prsa", razjareni sin je nožem posjekao i oca, ali je ovaj nadljudskim naporima uspio da ga obuzda.

Scena koju su zatekli ljekari Hitne pomoći bila je stravična: svo troje ukućana bilo je obliveno krvlju i povrijeđeno. Svi su transportovani u bolnicu, gdje je majka hitno smještena na odjeljenje šoka u kritičnom stanju.

Nasilnik je iskoristio trenutak nepažnje i pobjegao iz bolničkog kruga!

Munjevita potjera i ponovno hapšenje

Beogradska policija odmah je podigla sve raspoložive snage. Blokirani su izlazi iz kvarta, a operativci su češljali svaki metar dok bjegunac konačno nije lociran. U napetoj akciji, nasilnik je uhapšen i ovog puta, uz strogu stražu i lisice koje mu neće biti skinute, sproveden u pritvor.

Tereti se za pokušaj ubistva

Pravda je brzo zakucala na vrata. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, L. R. se na teret stavlja najteže djelo- pokušaj ubistva. Njegova majka se i dalje nalazi u životnoj opasnosti, dok ljekari daju sve od sebe da saniraju jezive rane na vratu.

"Ovo nije čovjek, ovo je monstrum! Da mu rođeni otac nije skočio na nož, on bi je zaklao pred našim očima," kažu komšije koje su još uvijek u suzama zbog prizora koji su vidjeli u srijedu ujutru.