Uhapšen otac koji je zlostavljao svoju djecu: Raspoređivao ih po gradu i tjerao na prosjačenje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, uhapsili su Š. M. (39) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

- Sumnja se da je Š. M. primoravao svoje troje djece na prosjačenje, tako što ih je raspoređivao po raznim lokacijama u gradu i ostavljao ih da prose, dok je on sjedio u parkiranom automobilu, povremeno ih obilazio i uzimao od njih novac koji su im građani davali - saopšteno je danas iz Policijske uprave Smederevo.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden nadležnom tužiocu, dok su djecu preuzeli radnici Centra za socijalni rad u Smederevu.