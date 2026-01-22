Tuča pa potjera u Kneževu: Banjalučanin nakon haosa uhapšen u Travniku

Izvor:
22.01.2026
10:27

Policija u Kneževu kaznila je S.S. iz Banjaluke zbog sumnje da je učestvovao u tuči, a potom bježao od policije automobilom BMW.
On se sumnjiči da je 20. januara napao muškarca iz Kneževa, a potom autom bježao od policije prilikom čega je ukazivao da je naoružan čime je sprečavao policijske službenike u vršenju službenih radnji, kažu u PU Banjaluka.
S.S. je nakon svega uhapšen u Travniku, a povrijeđenom muškarcu je pomoć ukazana u Domu zdravlja Kneževo.
ATV nezvanično saznaje da napadnuti muškarac nije zatražio krivično gonjenje, pa je stoga S.S. dobio prekršajni nalog.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
