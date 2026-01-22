Banjalučanin pijan opljačkao market

Policija je uhapsila N.M. iz Banjaluke, zbog sumnje da je nasilno provalio u market i počinio krađu.

Kako su naveli iz Policijske uprave Banjaluka N.M. je uhapšen juče zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo teška krađa, a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Navedeno lice sumnjiči se da je nasilno ušlo u market u Banjaluci. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,25 g/kg alkohola u organizmu. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", piše u saopštenju banjalučke policije.