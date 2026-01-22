Logo
Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

Autor:

Stevan Lulić

22.01.2026

09:59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Više osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u Banjaluci.

Nesreća se dogodila oko 3:10 sati, a iz policije navode da su povrede zadobile četiri osobe.

Svi povrijeđeni prevezeni su na UKC.

"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila noćas oko 03,10 časova na raskrsnici ulica Gavre Vučkovića i Srpska u Banjaluci, a u kojoj su učestvovala dva putnička vozila. U nezgodi su tjelesne povrede zadobila četiri lica (oba vozača i oba suvozača)", kažu u policiji.

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

