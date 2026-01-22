Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

Autor:Stevan Lulić
22.01.2026
09:59
Komentari:0
Više osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u Banjaluci.
Nesreća se dogodila oko 3:10 sati, a iz policije navode da su povrede zadobile četiri osobe.
Svi povrijeđeni prevezeni su na UKC.
"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila noćas oko 03,10 časova na raskrsnici ulica Gavre Vučkovića i Srpska u Banjaluci, a u kojoj su učestvovala dva putnička vozila. U nezgodi su tjelesne povrede zadobila četiri lica (oba vozača i oba suvozača)", kažu u policiji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
