Pao serijski provalnik: Označavao stanove i krao nakit

Izvor:

Indeks

04.03.2026

08:08

Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит
Foto: Unsplash

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom osumnjičenim za tešku krađu provaljivanjem i dva pokušaja istog krivičnog dijela na području Novog Zagreba.

Muškarac je imao posebnu metodu rada - označavao je vrata stanova kako bi provjerio da li su stanari kod kuće, ali ga je prilikom bježanja primjetio i uhvatio policajac van službe, saopštila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema navodima policije, 53-godišnjak se sumnjiči da je od januara do marta ove godine na području Novog Zagreba obilazio stambene zgrade s namjerom krađe. Krajem februara, u večernjim satima, u jednoj zgradi je pomoću posebnih alata diskretno označio vrata nekoliko stanova. Cilj mu je bio da naknadno provjeri da li su oznake uklonjene, što bi mu bio znak da su stanari bili u stanu.

Već sljedećeg dana vratio se na istu lokaciju. Kada je došao do dva označena stana, primjetio je da su stanari unutra te je odustao od provale. Dok se udaljavao, primjetio ga je policijski službenik u civilu koji nije bio na dužnosti. Policajac ga je zaustavio i priveo u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

U jednoj provali ukrao je nakit.

Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni početkom januara već provalio u jedan stan u Novom Zagrebu. Sumnja se da se popenjao preko balkona do ulaznih vrata, koja je zatim obio koristeći fizičku snagu i alat. Iz stana je otuđio nakit i pobjegao. Prilikom hapšenja kod njega je pronađen provalnički alat za koji se pretpostavlja da ga je koristio u izvršenju krivičnih djela.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina evra. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, protiv 53-godišnjaka je redovnim putem podnijeta posebno izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Indeks.

Zagreb

uhapšen provalnik

