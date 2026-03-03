Logo
Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

Telegraf

03.03.2026

Пељешки мост
Foto: Youtube /Večernji TV

Na nekim betonskim stubovima Pelješkog mosta, koji je otvoren u julu 2022. godine, pojavile su se vidljive pukotine, piše talijanski Il Pikolo.

Kako navode, površinska oštećenja na mostu koji je izgradila kineska kompanija Čajna roud and Bridž Korporejšn zabrinula su javnost, posebno vozače koji svakodnevno koriste most za povezivanje juga Dalmacije s ostatkom Hrvatske, zaobilazeći Neumski koridor.

Problem je, prema pisanju lista, uočen prije nekoliko mjeseci.

Iz Hrvatskih cesta, javnog preduzeća koje je naručilo radove, poručuju da nema razloga za zabrinutost te da uočene pukotine ne predstavljaju opasnost za saobraćaj. Ističu da je prelazak mosta siguran i da je situacija pod kontrolom.

U toku je izrada projekta sanacije, ali radovi još nisu započeli, a naglašeno je da će troškove popravke snositi izvođač radova koji je dao garanciju na 10 godina. Kada će radovi početi i koliko će sanacija koštati još uvijek nije poznato.

Pelješki most, građen od 2018. do 2022. godine, strateški je projekat kojim je jug Hrvatske spojen s ostatkom zemlje.Ukupna vrijednost iznosila je oko 420 miliona evra, od čega je Evropska unija osigurala 357 miliona evra bespovratnih sredstava.

Hrvatska

Pelješki most

