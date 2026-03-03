Srđanu Popoviću iz Banjaluke 15 godina zbog ubistva Gorana Đuričkovića

U ponovljenom sudskom postupku, okrivljeni Srđan Z. Popović iz Banjaluke, osuđen je na 15 godina i 10 mjeseci zatvora jer je na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "The Old Fishermans Pub", sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića u Budvi.

Predsjednica krivičnog vijeća sudija Katarina Padalica izrekla je danas ovom okrivljenom prvostepenu presudu u Višem sudu u Podgorici.

Rekla je da ostaje ranija presuda na snazi.

Pravosnažnim rješenjem vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici, dozvoljeno ponavljanje krivičnog postupka optuženom Popoviću, nakon što je izručen pravosudnim organima Crne Gore.

Ranije osuđen u odsustvu

Popović je ranije osuđen u odsustvu, na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja.

U prvostepenoj presudi se navodi da je Popović kriv što je 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "The Old Fishermans Pub", sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

U prvostepenoj presudi se navodi da je okrivljeni sa prostora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane "Zvono", iz automatske puške njemačke proizvodnje "hekler & koh", obrušenog fabričkog broja, ispalio tri hica u oštećenog.

U presudi se dalje navodi da se Đuričković u tom momentu nalazio na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "The Old Fishermans Pub". Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu teške i po život opasne povrede, od kojih je na mjestu nastupila smrt.

Nakon toga je okrivljeni Popović pobjegao sa unaprijed pripremljenim skuterom za vodu u pravcu Kotora.

U mjestu Platamuni je između plaža Trsteno i Ploče u uvali ostavio skuter. Sa ciljem uništavanja bioloških tragova, benzinom je zapalio navedeni skuter i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Automatsku pušku je bacio u more, koja je pronađena moru 12. septembra 2016. godine u prostoru između rta Platamuni i plaže Mogren II..

