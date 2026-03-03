Logo
Majka srpskog Eskobara iz Laktaša uhašpena u Srbiji!

Ognjen Matavulj

03.03.2026

14:18

Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Božana Jezdimir (70), majka Srđana Jezdimira iz Laktaša narko bosa koji se nalazi u zatvoru u Ekvadoru, uhapšena je u akciji MUP-a Srbije zbog sumnje da je umiješana u pranje najmanje 968.000 evra, saznaje ATV.

Zajedno s njom uhapšen je N.M. (46) i oboma se na teret stavlja da su, kao pripadnici organizovane kriminalne grupe, prali novac koji je stečen trgovinom narkoticima na teritoriji Ekvatora i Evrope.

”Uhapšeni su B.J. i N.M. zbog sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i pranje novca. Krivičnom prijavom obuhvaćen je i S.J. (Srđan Jezdimir, op.a) koji se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe i za njim se intezivno traga, kao i N.B. (36), B.V.(41) koji su osumnjičeni za neovlašteno držanje droga, a B.V. se tereti i za nedozvoljeno posjedovanje oružja”, saopštio je MUP Srbije.

kokain ploce

Hronika

Akcija ”General”: Prevarant iz Laktaša umiješan u šverc 500kg kokaina

Novcem od droge kupovali stanove u Srbiji i Austriji

Kako navode sumnja se da je Jezdimir, kao organizator narko grupe koja je od 2019. do 2022. godine djelovala na teritoriji Ekvadora i pojedinih evropskih zemalja vršila, organizovao novu grupu čiji su pripadnici novac stečen trgovinom droge prebacivali u legalne finansijske tokove kupovinom više nepokretnosti u Srbiji i Austriji, luksuznih satova, kao i držanjem veće količine gotovog novca u sefovima.

Oduzeto više od 500.000 evra

”B. J. i N. M. određeno je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu”, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.

судница

Svijet

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

U tužilaštvu navode da su osumnjičeni u Srbiji i Austriji kupovali stanove i garaže.

"Od osumnjičenog B.V. oduzeto je 92.800 evra, a od osumnjičenog N.B. 472.530,00 evra. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušani", navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Potplaćivao političare u Ekvadoru

Srđan Jezdimir koga mediji nazivaju srpskim Eskobarom nedavno je ponovo došao u žižu javnosti nakon što su mediji u Ekvadoru objavili da su otkrivene kriptovane poruke i razgovori iz kojih proizilazi da je potplaćivao političare, guvernere i ministre, kao i da je jednom predsjedničkom kandidatu poklonio džip "ford edž".

Затвор

Svijet

Srpski Eskobar iz Laktaša u centru skandala: Predsjedničkom kandidatu kupio auto

Inače Jezdimir je u uhapšen u novembru 2024. godine u Ekvadoru i zbog pranja novca je osuđen na 10 godina zatvora. Protiv njega je pokrenuta i nova istraga zbog šverca kokaina.

Srđan Jezdimir

narko bos

pranje novca

hapšenje

Božana Jezdimir

