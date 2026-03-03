Logo
Cvijanović: Ozbiljno shvatamo situaciju, opravdane pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj

ATV

03.03.2026

15:01

Цвијановић: Озбиљно схватамо ситуацију, оправдане појачане мјере безбједности у Српској
Foto: SRNA

Snažno podržavam odluku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da pojača mjere bezbjednosti, zbog mogućeg prelijevanja krize prouzrokovane eskalacijom nasilja na Bliskom istoku, rekla je danas srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Veoma ozbiljno shvatamo ovu situaciju, posebno imajući u vidu da je američka CIA u avgustu prošle godine objavila da u BiH djeluje iranski Korpus islamske revolucionarne garde (Quds) - navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodala je da smo posljednjih mjeseci svjedočili porastu i brojnim javnim manifestacijama antisemitizma u Federaciji BiH, koje su između ostalih osuđivali zvaničnici američkog Stejt Department i predstavnici Države Izrael.

Cvijanovićeva je istakla da na dodatni oprez poziva istorijat terorističkih napada širom svijeta i u BiH u kojima su učestvovali njeni državljani, kao i povezanost brojnih pojedinaca iz BiH sa terorističkim grupama poput Islamske Države i Al kaide.

policija saj specijalna antiteroristicka jedinica despot

Republika Srpska

Pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj: MUP u pripravnosti

- Zbog svega navedenog, smatram apsolutno opravdanim preventivne mjere naše policije, sa ciljem zaštite bezbjednosti svih građana Republike Srpske, njihove imovine, kao i javnih institucija - zaključila je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

