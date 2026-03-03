Logo
Large banner

Sastanak Minića i Stanivukovića: Kada će biti završeni radovi na mostu u Česmi?

Izvor:

SRNA

03.03.2026

16:15

Komentari:

0
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem imao produktivan sastanak, koji će rezultirati skorašnjim završetkom radova na mostu preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma.

"Ovi i slični projekti su važni jer servisiramo realne potrebe najvećeg grada Republike Srpske. Dakle, ovakvim sastancima gdje je u pitanju javni interes pokazujemo spremnost da realizujemo ozbiljne javne projekte, kao što je most u Česmi koga smo zajedno gradili", rekao je Minić novinarima nakon što je u svom kabinetu u Banjaluci razgovarao sa Stanivukovićem.

On je rekao da će biti rješavani i drugi bitni infrastrukturni problemi Banjaluke, te da je jedan od ciljeva što bolji protok saobraćaja.

"Radićemo zajedno i u vezi sa izgradnjom Naučno-tehnološkog parka da građani shvate da se Vlada Republike Srpske i lokalne vlasti izdižu iznad dnevne politike, radeći značajne projekte za njih", rekao je Minić i najavio da će uskoro predstavnici Vlade održati još jedan sastanak sa banjalučkom Gradskom upravom da se građanima pokaže sve što se radi i realizuje.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović precizirao je da se očekuje da do 20. marta most u naselju Česma bude pušten u upotrebu i na korist svim građanima.

"U vezi s tim mostom smo riješili sve imovinske probleme i radovi se privode kraju", rekao je Stevanović koji je prisustvovao sastanku.

On je potvrdio da će Vlada Republike Srpske rješavati sve potrebne imovinske i druge stvari radi izgradnje mosta u Docu.

Gradonačelnik Banjaluke rekao je da je sastanak sa predstavnicima Vlade Republike Srpske bio produktivan u smislu razvoja grada i Srpske.

"Most u Česmi trebalo bi da bude gotov za 15, 20 dana na zadovoljstvo mještana. Dalje idemo zajedničkim snagama. Inače, most u Docu biće najveći i najduži koji je Banjaluka izgradila. Objektivno, radove na njemu možemo početi tokom ljeta što potpuno mijenja vizuru grada", kaže Stanivuković.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Draško Stanivuković

most u Česmi

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ко ће се повући из трке за предсједника?

Republika Srpska

Ko će se povući iz trke za predsjednika?

4 h

8
Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Republika Srpska

Blanuša za ATV o kandidaturi za predsjednika Srpske

22 h

3
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić o mogućim poskupljenjima: Vlada će reagovati!

2 h

3
Састанак Саво Минић

Republika Srpska

Minić sa Derigetijem: Važnost saradnje nadležnih institucija i obrazovnog sistema

5 h

0

Više iz rubrike

Пас кангал

Banja Luka

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

3 h

1
Чистоћа пријети штрајком и тражи поскупљење: Град нам дугује милионе

Banja Luka

Čistoća prijeti štrajkom i traži poskupljenje: Grad nam duguje milione

4 h

0
Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци

Banja Luka

Objavljen cjenovnik: Zvanično poskupio vrtić u Banjaluci

4 h

0
Власник Мек Тир Паба о спору са Борцем

Banja Luka

Vlasnik Mek Tir Paba o sporu sa Borcem

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner