Blanuša za ATV o kandidaturi za predsjednika Srpske

Ne odustajem od kandidature za predsjednika Republike Srpske – ovako Branko Blanuša komentariše sve glasnije spekulacije da SDS predsjedničku kandidaturu prepušta Drašku Stanivukoviću. Odluku da budem kandidat za jednu od najznačajnijih funkcija na predstojećim izborima donijeli su organi stranke i to je moja obaveza, kaže Blanuša za ATV.

"Meni je i obaveza da postupam u skladu sa odlukama organa stranke, tako da je to sasvim jasna situacija. Naravno, mi ćemo razgovarati, ja ću lično razgovarati sa Draškom Stanivukovićem. Biće i međustranački razgovori između opozicionih stranaka“, kaže Blanuša za ATV.

Kada će se tačno sastati sa Draškom Stanivukovićem još se ne zna, ali Blanuša tvrdi da nema razloga da sumnja u njegovu podršku. Stanivuković se danas nije oglašavao, ali njegov stav od ranije je poznat – oni koji pobjeđuju treba da imaju prednost.

"Dvanaest godina se bavim politikom, sve su pobjede. Znate kako kaže narod, konja za trku nemojte mijenjati. D ali sam konj ili sam za trku, neka narod procijeni“, rekao je nedavno predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.

Blanuša jeste ostvario dobar rezultata na prethodnim prijevremenim izborima i to se ne može zanemariti. Isto s etako ne može zanemariti ni činjenica da pobjedu, ipak, nije izvojevao. Iako su iz SDS-a ranije samouvjereno najavili Blanušinu kandidaturu, njegovo odustajanje u korist Draška Stanivukovića za analitičare ne bi bilo iznenađujuće, jer, kako smatraju SDS nema onu snagu kojom se nekada mogao pohvaliti.

"Javnost ima pogrešnu percepciju o SDS-u. SDS još uvijek funkcioniše na onoj prošloj snazi i prošlom ugledu, istorijskom ugledu. Današnji SDS nema nikakve veze sa tim SDS-om“, smatra politikolog Dragomir Vuković.

Spekuliše se i da je dio članstva Blanuši zamjerio to što je u Predsjedništvo stranke uključio Mirka Šarovića i Mladena Bosića. Za njihov stav danas smo ostali uskraćeni. Šarović se na telefon ne javlja, a Bosić izjavu nije htio dati, Što se tiče drugih opozicionara, stav Jelene Trivić je d aopozicija mora da bude jedinstvena i okupljena oko zajedničkih kandidata. Isto misli i Nebojša Vukanović, koji danas zamjera Jeleni Trivić to što se nije konkretno odredila prema pobjedničkom tiketu. On jeste – hoće da bude član Predsjedništva BiH, a ona da podržava kandidaturu SDS-a za predsjednika.