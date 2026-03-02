Logo
Raste BDP Republike Srpske

Nezavisne

02.03.2026

15:56

Rast bruto domaćeg proizvoda u Republici Srpskoj zabilježen je na kraju 2025. godine, što znači da Srpska 20 kvartala uzastopno, odnosno punih pet godina, ima realni rast BDP-a.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod Republike Srpske dobijen na procjenama tromjesečnog obračuna, u 2025. godini iznosio je 18,28 milijardi KM i u odnosu na 2024. godinu nominalno je veći za 6,2 odsto, a realno za 1,9 odsto.

Rast u sektoru informacija i komunikacija

Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u posljednjem kvartalu 2025. godine realan rast bruto dodate vrijednosti od 5,5 odsto registrovan je u području informacija i komunikacija, dok je u finansijskim i djelatnostima osiguranja rast bio 4,7 odsto.

Sa druge strane, pad bruto dodate vrijednosti u posmatranom periodu registrovan je u prerađivačkoj industriji i to od 5,4 odsto.

Šta kaže struka?

Analizirajući navedeno, ekonomista Zoran Pavlović kaže da se rast BDP-a uvijek mora staviti u odnos sa inflacijom.

U prevodu, realan rast BDP-a u Srpskoj od 1,9 odsto dobijen je nakon što je od nominalnog rasta BDP-a od 6,2 odsto oduzeta inflacija od preko četiri odsto, koliko je iznosila u 2025.

Dobro je, kaže, što Srpska ipak bilježi realan rast BDP-a, ali iznos od 1,9 odsto nikako ne može da zadovolji "nivo ekonomske bijede u kojoj živimo".

"Govoriti o rastu od 1,9 odsto, u situaciji kada u ekonomiji i privredi BiH, ali i Republike Srpske, imamo povećanje zaduženja i povećanje ukupnog duga, je nešto što pokazuje vrlo slab i nedovoljan interes podrške privredi i privrednim aktivnostima od strane Vlade", navodi Pavlović.

"Mi imamo samo blokade"

Smatra da su ovdje neophodne privredne aktivnosti koje moraju dati mnogo veći procenat rasta BDP-a nego što je realno 1,9 odsto.

"Jedna Kina je napredovala kada je imala pet ili šest odsto godišnje, ali da biste imali takav rast BDP-a, morate imati orjentaciju ka ekonomskom razvoju i fondove podrške tom razvoju. Ono što mi imamo su blokade, jer ovaj novac koji je namijenjen kroz Plan rasta koji nam nudi EU, nismo u stanju ni da iskoristimo ni da ispunimo uslove iz političkih i raznih drugih partijsko-personalnih razloga. Imajući to sve u vidu, rast od 1,9 odsto je mali i za ovu ekonomiju nedovoljan. Taj rast bi morao da bude najmanje dvostruko veći da bi uopšte nekakav boljitak imali građani", poručio je Pavlović za "Nezavisne novine".

