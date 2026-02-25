Crne prognoze jednog od najuglednijih bankara: "Sve podsjeća na 2008."

Izvršni direktor američke banke JPMorgan Chase i jedan od najuglednijih svjetskih bankara Džejmi Dajmon (Jamie Dimon) upozorio je da finansijska situacija u svijetu sve više podsjeća na period neposredno uoči finansijske krize 2008. godine.

Prema riječima Džejmija Dajmona, trenutno stanje u finansijskoj industriji nije ohrabrujuće. On uočava brojne sličnosti sa periodom koji je prethodio globalnoj krizi, kada je masovno kreditiranje završilo katastrofalnim posljedicama.

„Nažalost, ovo smo već vidjeli 2005, 2006. i 2007. godine — manje-više istu stvar. Rastuća plima podiže sve brodove, svi zarađuju mnogo novca“, rekao je Dajmon tokom sastanka s investitorima u ponedjeljak.

On je upozorio da su mnoge banke danas spremne da odobravaju rizičnije kredite kako bi povećale neto prihod od kamata.

„Vidim ljude kako rade glupe stvari. Rade glupe stvari da bi stvorili neto prihod od kredita“, kazao je Dajmon, koji je vodio Džej Pi Morgan Čejs tokom najteže finansijske krize u posljednjim decenijama.

Nije precizirao na koje institucije konkretno misli, ali je uvjerio investitore da je njegova banka, najveća u Sjedinjenim Američkim Državama, izuzetno oprezna i da se dosljedno pridržava propisa.

Dajmon vjeruje da će se kreditni ciklus ponovo pogoršati, ali nije iznio procjenu kada bi do toga moglo doći.

On je takođe istakao da je vještačka inteligencija u posljednje vrijeme jedna od glavnih tema na finansijskim tržištima. Investitori su, kako je naveo, zabrinuti zbog njenog uticaja na poslovanje, ali je naglasio da ostaje uvjeren u budućnost svoje banke.