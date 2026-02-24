Logo
Nakon gašenja Koksare Lukavac: 800 radnika ostaje bez posla

Izvor:

Avaz

24.02.2026

10:40

Након гашења Коксаре Лукавац: 800 радника остаје без посла
Foto: BHRT

Gašenje Koksare Lukavac predstavlja ozbiljan udarac za industrijski sektor u BiH, a posebno za oko 800 radnika i njihove porodice koje su direktno pogođene ovom odlukom, saopćili su iz Nova Željezara Zenica, članice grupacije Pavgord.

Kako navode, u periodu od 20. oktobra 2025. do 22. februara 2026. godine uložili su značajne napore kako bi spriječili obustavu rada. Tokom četiri mjeseca omogućili su da peći ostanu u funkciji uprkos stečajnom postupku, čime je proizvodnja privremeno održana.

Катанац

Ekonomija

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

Za nabavku uglja izdvojili su oko 43 miliona KM, dok je dodatnih 8,5 miliona KM potrošeno na održavanje proizvodnog procesa, što ukupno iznosi približno 52 miliona KM ulaganja u tom periodu. Ističu da su imali jasnu namjeru da očuvaju rad Koksare Lukavac i osiguraju domaći koks za potrebe NŽZ-a, ali je daljnje finansiranje postalo neizvodivo i iznad kapaciteta njihove grupacije. Iz zakupa su, kako navode, izašli s gubitkom od oko sedam miliona KM.

Iz kompanije su poručili da saosjećaju s radnicima i njihovim porodicama te izrazili nadu da će nadležne institucije, lokalne vlasti i privredni subjekti pronaći rješenja kako bi zaposlenima omogućili adekvatnu podršku i nove poslovne prilike.

Коксара

Društvo

Radnici "Koksare" privremeno obustavili štrajk

Takođe su naveli da će NŽZ ubuduće morati nabavljati koks iz drugih izvora kako bi osigurala kontinuitet vlastite proizvodnje.

