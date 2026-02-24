Hvatali ga zbog krađe pa pronašli drogu

Izvor:
Ljubinjska policija uhapsila je O.J. iz ovog mjesta zbog sumnje da je provalio u porodičnu kući i počinio tešku krađu.
"Policijska stanica Ljubinje je 23. februara zaprimila prijavu da je izvršena provala u jednu porodičnu kuću u Ljubinju, kojom prilikom je otuđen zlatni nakit. Policijski službenici su pronašli dio nakita koji je otuđen", navode u saopštenju PU Trebinje.
Policija je izvršila pretres kuće i pomoćnih objekata osumnjičenog O.J u Ljubinju i tom prilikom pronašla i oduzela 0,93 gr. marihuane.
O svemu navedenom je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je naložilo da se protiv osumnjičenog O.J. počinjenom krivičnom djelu Teška krađa kao i proizvodnji i prometu opojnih droga.
