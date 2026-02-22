Logo
Large banner

Policija upala u Šimanovce! Ona je otkrila sve, pa pomenula Asmina

Izvor:

Telegraf

22.02.2026

14:45

Komentari:

0
Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина
Foto: Printscreen/TV Pink

Nakon što je došlo do jezivog fizičkog obračuna između Maje Marinković i Aneli Ahmić u "Zadruzi 9 Eliti", gdje su pale teške riječi, oglasila se Anelina sestra, Sita Ahmić, otkrila da je policija prije nekoliko mjeseci već morala da interveniše na imanju u Šimanovcima, i to zbog turbulentnog odnosa njene sestre i Asmina Durdžića.

Kako tvrdi Sita Ahmić, situacija je daleko ozbiljnija nego što se čini, te je zbog svega morala da kontaktira i nadležne organe.

viktorija mitrovic

Scena

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

- Jednom je došla policija u Šimanovce i tada je Aneli Ahmić na svoju ruku potpisala papir da joj Asmin nije radio ništa, ispričala je Sita i dodala da je njena sestra bila "totalno psihički nestabilna" i izmanipulisana od strane Asmina Durdžića.

Sita zaprijetila hejterima

Sita je oštro zaprijetila svima koji je na društvenim mrežama optužuju da je nije briga za sestru i agoniju kroz koju prolazi.

PREDRAG-PRECA-LAZIĆ-150925

Scena

Bivši učesnik "Zadruge" brutalno pretučen

– Da li mislite da se ja stvarno pravim idiot na sve ono što se dešava mojoj sestri? Zadnji put vam kažem, zaista sam ozbiljna, takve poruke i komentare ne želim više da vidim. Svako ko tako napiše znam kako ću reagovati, poručila je oštro Sita Ahmić.

Podsjetimo, u Zadruzi 9 Eliti je napetost eskalirala kada su se sukobile Aneli Ahmić i Maja Marinković. Njihova svađa, koja je počela verbalno, ubrzo je prerasla u fizički obračun.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Zadruga

rijaliti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик показао у каквој је форми: Објавио снимак на којем ради чучњеве

Republika Srpska

Dodik pokazao u kakvoj je formi: Objavio snimak na kojem radi čučnjeve

2 h

1
Талибани Авганистан

Svijet

Avganistan najavio osvetu Pakistanu

2 h

0
Призор који слама срце: Након одбацивања мајмунче Панч коначно стекао пријатеља

Zanimljivosti

Prizor koji slama srce: Nakon odbacivanja majmunče Panč konačno stekao prijatelja

2 h

0
Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

Ostali sportovi

Ko je osvojio najviše medalja na ZOI: Jedna zemlja daleko ispred svih

2 h

0

Više iz rubrike

Мелина, ипак, неће на "луди камен"

Scena

Melina, ipak, neće na "ludi kamen"

3 h

0
Инфлуенсер бацио 10.000 евра с балкона у Бечу, настао хаос на улици

Scena

Influenser bacio 10.000 evra s balkona u Beču, nastao haos na ulici

7 h

0
Здравко Чолић два сата давао изјаву о бомбашком нападу: Откривено шта је испричао полицији

Scena

Zdravko Čolić dva sata davao izjavu o bombaškom napadu: Otkriveno šta je ispričao policiji

8 h

0
Бака Прасе добија нове пријетње: "Киднаповали су.."

Scena

Baka Prase dobija nove prijetnje: "Kidnapovali su.."

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

16

45

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

16

41

Tragičan epilog potrage! Pronađena tijela dvojice robolovaca

16

36

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

16

27

Vozači oprez: U ovom gradu u Srpskoj kreće pojačana kontrola

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner