Policija upala u Šimanovce! Ona je otkrila sve, pa pomenula Asmina

Nakon što je došlo do jezivog fizičkog obračuna između Maje Marinković i Aneli Ahmić u "Zadruzi 9 Eliti", gdje su pale teške riječi, oglasila se Anelina sestra, Sita Ahmić, otkrila da je policija prije nekoliko mjeseci već morala da interveniše na imanju u Šimanovcima, i to zbog turbulentnog odnosa njene sestre i Asmina Durdžića.

Kako tvrdi Sita Ahmić, situacija je daleko ozbiljnija nego što se čini, te je zbog svega morala da kontaktira i nadležne organe.

- Jednom je došla policija u Šimanovce i tada je Aneli Ahmić na svoju ruku potpisala papir da joj Asmin nije radio ništa, ispričala je Sita i dodala da je njena sestra bila "totalno psihički nestabilna" i izmanipulisana od strane Asmina Durdžića.

Sita zaprijetila hejterima

Sita je oštro zaprijetila svima koji je na društvenim mrežama optužuju da je nije briga za sestru i agoniju kroz koju prolazi.

– Da li mislite da se ja stvarno pravim idiot na sve ono što se dešava mojoj sestri? Zadnji put vam kažem, zaista sam ozbiljna, takve poruke i komentare ne želim više da vidim. Svako ko tako napiše znam kako ću reagovati, poručila je oštro Sita Ahmić.

Podsjetimo, u Zadruzi 9 Eliti je napetost eskalirala kada su se sukobile Aneli Ahmić i Maja Marinković. Njihova svađa, koja je počela verbalno, ubrzo je prerasla u fizički obračun.

(Telegraf)