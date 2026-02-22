Logo
Zdravko Čolić dva sata davao izjavu o bombaškom napadu: Otkriveno šta je ispričao policiji

Izvor:

Kurir

22.02.2026

08:54

Komentari:

0
Foto: Tanjug/Boris Milivojević

Zdravko Čolić je u policiji proveo gotovo dva sata dajući izjavu povodom incidenta u kojem je 3. februara oko pet sati ujutru na njegovu porodičnu kuću bačena bomba.

Čolić je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, saslušan neposredno po povratku iz Hrvatske, gdje je boravio i u trenutku bombaškog napada, a pred nadležnim organima iznio je sve detalje koji bi mogli da pomognu u rasvjetljavanju ovog nemilog događaja.

Prema riječima izvora, Čolić je bio smiren i staložen tokom razgovora sa policijskim službenicima. Strpljivo je odgovarao na sva pitanja, a akcenat saslušanja bio je na mogućim motivima napada.

Уна Чолић

Scena

Una Čolić se oglasila po prvi put nakon bombaškog napada

Istražitelje je zanimalo da li se pjevač nekome zamjerio, da li postoji osoba na koju sumnja, kao i da li on ili neko od članova njegove porodice imaju eventualne dugove ili neraščišćene odnose koji bi mogli biti povod za ovakav čin.

- Čim se vratio sa puta iz Hrvatske, Zdravko je bio u policiji i dao izjavu povodom nemilog događaja. Saslušanje je trajalo oko dva sata. Pjevač je bio smiren, raspoložen i odgovorio je na svako postavljeno pitanje i potpitanje nadležnih organa. Akcenat je bio na tome da li se nekome zamjerio, na koga sumnja i da li neko od ukućana ima dugove ili neraščišćenje račune. Zdravko je sve negirao. Posebno je istakao da se nikome nije zamjerio i da u karijeri nije imao problema sa saradnicima, kolegama, a ni sa poštovaocima njegovog lika i djela. Istakao je da neprijatelje nije pravio, niti ih ima, a da on zna. Nije želio da upre prstom ni na koga sa estrade, a ni iz drugih miljea - rekao je izvor.

Здравко Чолић

Scena

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Tokom razgovora dotakli su se i pitanja eventualnog privatnog gonjenja napadača. Iako je o toj mogućnosti bilo riječi, pjevač je, prema saznanjima, ostao pri stavu da osobe koje se dovode u vezu sa napadom neće privatno tužiti, niti krivično goniti. Smatra da iza svega stoji neko drugi i vjeruje da će istraga pokazati pravu pozadinu incidenta.

Čolić je navodno istakao da mu je najvažnije da sazna istinu, prije svega zbog bezbjednosti svoje porodice. Kako je poručio, želi da razume pravi razlog napada kako bi, ukoliko postoji bilo kakav problem, mogao da ga riješi i spriječi slične situacije u budućnosti.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, koji je uznemirio kako porodicu Čolić, tako i javnost.

Zdravko Čolić

Zdravko Čolić bomba

