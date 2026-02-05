Novo hapšenje zbog bačene bombe na kuću Zdravka Čolića

05.02.2026
20:48
Komentari:0
Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su večeras, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, još jednog osumnjičenog u slučaju napada na porodičnu kuću pjevača Zdravka Čolića, saznaje Tanjug.
U pitanju je M.A. (23) koji se sumnjiči da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog djela S.M. koji je uhapšen juče.
Na kuću pjevača je bačena bomba 3. februara.
Niko nije povrijeđen ali je pričinjena materijalna šteta.
Srbija
14 h0
Hronika
15 h0
Scena
1 d0
Scena
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu