Novo hapšenje zbog bačene bombe na kuću Zdravka Čolića

05.02.2026

20:48

Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Foto: Screenshot

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su večeras, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, još jednog osumnjičenog u slučaju napada na porodičnu kuću pjevača Zdravka Čolića, saznaje Tanjug.

U pitanju je M.A. (23) koji se sumnjiči da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog djela S.M. koji je uhapšen juče.

Na kuću pjevača je bačena bomba 3. februara.

Niko nije povrijeđen ali je pričinjena materijalna šteta.

Zdravko Čolić

Zdravko Čolić bomba

