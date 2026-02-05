Novo hapšenje zbog bačene bombe na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su večeras, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, još jednog osumnjičenog u slučaju napada na porodičnu kuću pjevača Zdravka Čolića, saznaje Tanjug.

U pitanju je M.A. (23) koji se sumnjiči da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog djela S.M. koji je uhapšen juče.

Na kuću pjevača je bačena bomba 3. februara.

Niko nije povrijeđen ali je pričinjena materijalna šteta.