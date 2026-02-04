Estradni menadžer šokirao tvrdnjama: Čola zbog brata vraćao dugove zelenašima

Zdravko Čolić našao se u centru pažnje javnosti kada je juče na njegovu kuću na Dedinju bačena bomba, a kako je svojevremeno izjavio bivši menadžer “Zabranjenog pušenja”, Dragan Zurovac, pjevač je krajem devedesetih navodno zelenašima platio dug svog brata Dragana Čolića, koji je iznosio 300.000 maraka.

Dragan Zurovac je u podkastu “Gravitacija” iznio šok tvrdnje, kada je rekao da je Zdravko Čolić poslije jedne turneje, sav novac koji je zaradio, morao da vrati biznismenu iz Bosne i pomogne rođenom bratu Draganu Čoliću, koji se zadužio kod zelenaša.

Banja Luka U Banjaluci sastanak o zaštiti otete crkvene imovine

– Čola je zaradio 350.000 maraka i keš mu je dat, kako bi vratio dugove nekome iz Bosne, ne bih da otkrivam kome. Bio je dužan 150.000 i vratio je bratove dugove od 300.000 maraka koje je uzeo kod nekih zelenaša i bio sam spreman da mu pripremim posao koji je donosio milione – izjavio je Zurovac ranije u podkastu.

Oglasio se Čola: “Istraga je u toku”

Podsjetimo, juče oko 5 sati ujutru, odigrala drama na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba.

Zdravko Čolić nije bio kod kuće kada je pala bomba na luksuznu vilu na Dedinju, a kako kaže, u njegovom domu je sve u redu.

Hronika Auto gorio u Banjaluci

– Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro – rekao je on, pa dodao:

– Razumijem interesovanje medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Mislim da je važno da se informacije distribuiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Istraga je u toku i čekamo policijski izvještaj – rekao je Čolić za Unu. Inače, Čolin bivši menadžer, za kog se priča da je bio meta napada, je spakovao kofere i napustio kuću.