Zdravko Čolić za kvadrat luksuznog stana platio čak 5.500 evra, ovako izgleda

Pak, poznati pjevač, čiji hitovi obilježavaju više od četiri decenije muzičke karijere, osim vile u Beogradu posjeduje i luksuznu nekretninu u Hrvatskoj. Kako je 2023. pisao Istarski.hr, Čolić je tada kupio stan u marini Veruda u Puli, u okviru ekskluzivnog projekta na granici marine i Peščane uvale.

Cijena kvadrata tada je bila oko 5.500 evra, što je jedan od najskupljih projekata u Puli u to vrijeme.

Stanovi veći od 100 kvadrata mogli su premašiti pola miliona evra.

I dalje dostupni stanovi, ali po višim cijenama

U okviru kompleksa i dalje ima nekretnina na prodaju, ali po znatno višim cijenama nego prije nekoliko godina. Na primjer, jednosoban stan na prvom spratu, površine 51,06 m², oglašen je po cijeni od 379.439 evra, što iznosi oko 7.431 evra po m². Jednosoban stan u prizemlju od 54,36 m² prodaje se za 397.646 evra (7.315 evra po m²), dok je prizemni stan od 54,79 m² ponuđen za 395.565 evra, odnosno oko 7.220 evra po m².

(Telegraf)