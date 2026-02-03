Logo
Large banner

Zdravko Čolić za kvadrat luksuznog stana platio čak 5.500 evra, ovako izgleda

Izvor:

Telegraf

03.02.2026

17:36

Komentari:

0
Здравко Чолић за квадрат луксузног стана платио чак 5.500 евра, овако изгледа

Na kuću Zdravka Čolića u beogradskom naselju Dedinje bačena je bomba. Srećom, porodica je dobro.

Pak, poznati pjevač, čiji hitovi obilježavaju više od četiri decenije muzičke karijere, osim vile u Beogradu posjeduje i luksuznu nekretninu u Hrvatskoj. Kako je 2023. pisao Istarski.hr, Čolić je tada kupio stan u marini Veruda u Puli, u okviru ekskluzivnog projekta na granici marine i Peščane uvale.

Cijena kvadrata tada je bila oko 5.500 evra, što je jedan od najskupljih projekata u Puli u to vrijeme.

Stanovi veći od 100 kvadrata mogli su premašiti pola miliona evra.

I dalje dostupni stanovi, ali po višim cijenama

U okviru kompleksa i dalje ima nekretnina na prodaju, ali po znatno višim cijenama nego prije nekoliko godina. Na primjer, jednosoban stan na prvom spratu, površine 51,06 m², oglašen je po cijeni od 379.439 evra, što iznosi oko 7.431 evra po m². Jednosoban stan u prizemlju od 54,36 m² prodaje se za 397.646 evra (7.315 evra po m²), dok je prizemni stan od 54,79 m² ponuđen za 395.565 evra, odnosno oko 7.220 evra po m².

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Zdravko Čolić bomba

Zdravko Čolić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

Scena

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon bačene bombe na Dedinju

9 h

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Scena

Čola nije jedini na meti: Na kuće pjevačica bačene bombe

10 h

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Scena

Oglasio se bivši menadžer Zdravka Čolića nakon vijesti da je on bio meta napada

11 h

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Scena

Bomba greškom bačena na Čolinu kuću, evo ko je bio meta

11 h

0

Više iz rubrike

ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Ko je otac djeteta Milice Todorović? Postala majka, a partnera krije kao zmija noge

8 h

1
Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша

Scena

Evo kako se zove sin Milice Todorović, ima jaku simboliku, nosi ga i jedan od najboljih košarkaša

8 h

1
Далај Лама освојио првог Гремија у 90. години: Кина одмах реаговала

Scena

Dalaj Lama osvojio prvog Gremija u 90. godini: Kina odmah reagovala

8 h

0
Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

Scena

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon bačene bombe na Dedinju

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner