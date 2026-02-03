Oglasio se bivši menadžer Zdravka Čolića nakon vijesti da je on bio meta napada

Nakon što su se u medijima pojavile informacije da je meta možda bio njegov bivši menadžer Adis Gojak, koji živi u kući pored, on se oglasio.

- Ne znam stvarno za tu priču da sam ja bio meta. Nisam čuo, nadam se da nisam. Nisam se čuo sa Zdravkom - rekao je za Blic.

Zdravko Čolić bio je u kući sa suprugom i mlađom ćerkom u trenutku kada je na njegovu vilu bačena bomba.

Policija je blokirala prilaz pjevačevom domu na Dedinju.

Dok policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva i dalje vrše uviđaj ispred vile Zdravka Čolića, na vidjelo izlaze detalji koji bacaju potpuno novo svjetlo na cijeli slučaj.

Ispituje se jeziva teorija: Čola je kolateralna šteta?

Prema prvim, nezvaničnim informacijama sa terena, intenzivno se ispituje mogućnost da je napadač pogriješio dvorište. S obzirom na to da proslavljeni pjevač decenijama uživa status čovjeka bez ijedne mrlje ili sukoba, istražioci sumnjaju da je meta zapravo bio neko od komšija iz okolnih vila. Policija će sa njim obaviti razgovor da li je možda dobijao prijetnje.

"Trenutno se ispituje kretanje napadača i podaci sa baznih stanica mobilne telefonije. Postoje indicije da je meta bio obližnji objekat, a da je bomba kašikara na Čolino imanje bačena greškom u mraku", navodi izvor blizak istrazi.