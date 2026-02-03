Logo
Large banner

''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost

Izvor:

Alo

03.02.2026

12:17

Komentari:

0
''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Nakon što je objavljena informacija da je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, mediji u Srbiji prisjetili su se jedne nedavne objave koja je šokirala javnost.

Korisnica mreže Iks se prisjetila anegdote koja je vezana za Zdravka Čolića.

Кућа Здравка Чолић

Scena

Ovo je kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba

"Izašla mi je fotka na Guglu i podsjetila me na to kad je koleginica na današnji dan našla neki ram u firmi i odštampala fotku Zdravka Čolića i uramila, ali pošto je štampač crno-bijeli i ram crni, svi su mislili da je Čola umro", napisala je korisnica.

Dok je nekima ova situacija bila smiješna, drugi su je ipak shvatili kao neslanu šalu.

"Nemojte se za*ebavati sa tim stvarima, molim vas", "Samo nam je još on ostao, neka je živ i zdrav hiljadu godina", "I dalje mi je ovo smiješno", "Pu, pu, daleko bilo", bili su samo neki od komentara.

Bačena bomba na njegovu kuću

Kako su prenijeli mediji u Srbiji, jutros oko 5 časova na kuću poznatog pjevača Zdravka Čolića na Dedinju bačena je eksplozivna naprava.

Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavili su uviđaj na licu mjesta.

zdravko colic

Scena

Otkriveno ko je bio u vili Zdravka Čolića kad je bačena bomba

Prema prvim informacijama, u napadu niko nije povrijeđen, ali je pričinjena materijalna šteta.

Na fasadi kuće uočena su oštećenja, kao i na jednom vozilu koje se nalazilo u dvorištu.

Istraga je u toku, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Podijeli:

Tagovi:

Zdravko Čolić

Bomba na kuću Zdravka Čolića

Zdravko Čolić bomba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

Scena

Otkriveno ko je bio u vili Zdravka Čolića kad je bačena bomba

12 h

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Scena

Ovo je kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba

12 h

0
Пронађено тијело партнера унуке Мика Џегера

Scena

Pronađeno tijelo partnera unuke Mika Džegera

12 h

0
Од Миљане Кулић ни трага ни гласа: Марија открила да ли је њена кћерка на психијатрији

Scena

Od Miljane Kulić ni traga ni glasa: Marija otkrila da li je njena kćerka na psihijatriji

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner