''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost

Nakon što je objavljena informacija da je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, mediji u Srbiji prisjetili su se jedne nedavne objave koja je šokirala javnost.

Korisnica mreže Iks se prisjetila anegdote koja je vezana za Zdravka Čolića.

"Izašla mi je fotka na Guglu i podsjetila me na to kad je koleginica na današnji dan našla neki ram u firmi i odštampala fotku Zdravka Čolića i uramila, ali pošto je štampač crno-bijeli i ram crni, svi su mislili da je Čola umro", napisala je korisnica.

Dok je nekima ova situacija bila smiješna, drugi su je ipak shvatili kao neslanu šalu.

"Nemojte se za*ebavati sa tim stvarima, molim vas", "Samo nam je još on ostao, neka je živ i zdrav hiljadu godina", "I dalje mi je ovo smiješno", "Pu, pu, daleko bilo", bili su samo neki od komentara.

Bačena bomba na njegovu kuću

Kako su prenijeli mediji u Srbiji, jutros oko 5 časova na kuću poznatog pjevača Zdravka Čolića na Dedinju bačena je eksplozivna naprava.

Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavili su uviđaj na licu mjesta.

Prema prvim informacijama, u napadu niko nije povrijeđen, ali je pričinjena materijalna šteta.

Na fasadi kuće uočena su oštećenja, kao i na jednom vozilu koje se nalazilo u dvorištu.

Istraga je u toku, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.