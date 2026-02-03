Logo
Ovo je kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba

Izvor:

ATV

03.02.2026

11:47

Komentari:

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Foto: Screenshot

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. Prema nezvaničnim informacijama, u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Uviđaj na licu mjesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsjećamo, Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i Larom, uživa u luksuznoj vili na Dedinju.

Најновија вијест

Srbija

Bačena bomba na vilu Zdravka Čolića: Isplivale prve informacije

Popularni Čola živi u mirnom dijelu sa suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom Zvezdanom i mlađom kćerkom Larom.

Okružena zelenilom

Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje se nalazi veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere sigurnosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Kuća Zdravka Čolića

Luksuz, bazen i prelijepa terasa su nešto što odlikuje dom Čolića.

Sigurno jedan od najljepših dijelova kuće je dvorište u kojem se nalazi bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lijepo vrijeme kako bi osunčala svoje zgodno tijelo.

Dom Čolića obiluje ogledalima, pa mlada Una koristi svaku priliku da uradi poneki "selfi". Za vrijeme ljetnog perioda, u dvorištu se nalazi i trampolina, za koju niko do sada nije znao da postoji. Nju je Una vjerovatno koristila kada je bila mlađa.

Komšije i te kako cijene Čolu, a jedna od njih priznala je da je prvi susret sa Zdravkom imala na dječjem igralištu.

Zdravkova vila u Beogradu je jedna od najskupljih na estradi.

