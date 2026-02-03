Ojdanić otkrio koja pjevačica je najveća dama, nije usudio da joj se udvara

Era Ojdanić poznat je kao pjevač koji nema dlake na jeziku, te je tako govoreći o svojim koleginicama otkrio koja od njih je najveća dama.

Iako sve koleginice cijeni i poštuje, glumica i pjevačica Snežana Savić oduvijek je zauzimala posebno mjesto u Erinom srcu.

– Posebne simpatije i posebno mi je bila draga, glumica i pjevačica Snežana Savić. Ona je jedna divna dama na estradi. Tada u to vrijeme radili smo mnogo koncerata, ali mi je ona od svih tih mojih koleginica bila najbliža srcu i duši, jer je stvarno velika dama – priznao je Ojdanić.

Ipak, kako je rekao, Snežani se nikada nije udvarao.

– Nikada nisam ni pokušao da joj se udvaram, samo sam je izuzetno cijenio i poštovao – otkrio je jednom prilikom za Grand.