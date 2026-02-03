Logo
Large banner

Ojdanić otkrio koja pjevačica je najveća dama, nije usudio da joj se udvara

03.02.2026

09:35

Komentari:

0
Ојданић открио која пјевачица је највећа дама, није усудио да јој се удвара

Era Ojdanić poznat je kao pjevač koji nema dlake na jeziku, te je tako govoreći o svojim koleginicama otkrio koja od njih je najveća dama.

Iako sve koleginice cijeni i poštuje, glumica i pjevačica Snežana Savić oduvijek je zauzimala posebno mjesto u Erinom srcu.

– Posebne simpatije i posebno mi je bila draga, glumica i pjevačica Snežana Savić. Ona je jedna divna dama na estradi. Tada u to vrijeme radili smo mnogo koncerata, ali mi je ona od svih tih mojih koleginica bila najbliža srcu i duši, jer je stvarno velika dama – priznao je Ojdanić.

Ipak, kako je rekao, Snežani se nikada nije udvarao.

– Nikada nisam ni pokušao da joj se udvaram, samo sam je izuzetno cijenio i poštovao – otkrio je jednom prilikom za Grand.

Podijeli:

Tag:

Era Ojdanić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цеца Ражнатовић

Scena

Ovo je jedina pjesma koju je Ceca otpjevala na stranom jeziku

1 h

0
Кетрин О'Хара и њен супруг крили мистериозну болест

Scena

Ketrin O'Hara i njen suprug krili misterioznu bolest

1 h

0
Сви су мислили да је гола: Како се Хајди Клум могла кретати у овоме?

Scena

Svi su mislili da je gola: Kako se Hajdi Klum mogla kretati u ovome?

2 h

0
Карлос Алкараз

Scena

Karlos Alkaraz živi u malom stanu sa roditeljima: Mušema na stolu i baštenske stolice u dnevnom boravku

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner