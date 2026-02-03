Ketrin O'Hara i njen suprug krili misterioznu bolest

03.02.2026
09:28
Komentari:0
Glumica Ketrin O'Hara i njen suprug Bo Velč navodno nisu otkrivali prijateljima informacije o njenoj misterioznoj bolesti prije smrti.
O'Hara je preminula u petak u 71. godini, potvrdila je njena agencija CAA, nakon što je TMZ prvi objavio vijest.
"Višestruko nagrađivana glumica, spisateljica i komičarka preminula je u svom domu u Los Anđelesu nakon kratke bolesti", glasilo je šturo saopštenje.
Vatrogasci iz Los Anđelesa izjavili su da su u ranim jutarnjim satima reagovali na poziv.
Transportovana je u bolnicu u "ozbiljnom" stanju.
Uzrok smrti još uvijek nije objavljen, ali prema audio snimku do kojeg je došao Page Six, imala je poteškoća s disanjem tokom posljednjih sati.
Prema "Daily Maily", Velč je možda znao "šta slijedi", ali mnogi od najbližih prijatelja O'Hare ostali su "u neznanju o njenom stanju tokom posljednjih dana".
Neki prijatelji bili su, kako se navodi, u potpunom šoku nakon njene smrti.
Osim supruga, O'Hara ostavlja i sinove Metjua (31) i Luka (29).
Legenda komedije stekla je širu popularnost zahvaljujući ulozi u filmu "Sam u kući" iz 1990. godine, prenosi "CDM".
