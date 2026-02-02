Logo
Maja Nikolić se skinula na Grmeču

02.02.2026

19:02

Pjevačica Maja Nikolić navikla je javnost na svoje kontroverzno ponašanje i javne ispade, a sada se skinula i slikala na snijegu.

Naime, Maja je uvijek spremna da čitavu javnost iznenadi svojim postupcima i izjavama, a sada je objavila fotografije na kojima je vidimo u donjem vešu i crnom topu sa golim stomakom kako pozira na snijegu.

Ona nije marila za to što je napolju debeli minus i snijeg, skinula se i izašla je napolje kako bi napravila slike koje ne prestaju da se komentarišu.

Maja Nikolić

Maja je na glavi nosila šubaru i čizme sa krznom, a na prvoj slici se popela na panj i tu je pozirala, a kasnije je napravila slike i sa psom.

U opisu slika napisala je da je odradila izazov koji je, kako kaže, samo za hrabre. Ujedno je otkrila da se nalazi na Grmeču gd‌je su slike i nastale.

"Slikanje u snijegu u kupaćem kostimu. poslušate pjesmu koju muškarci i žene obožavaju! Snježni izazov za hrabre. Na Grmeču je debeli minus", stoji u objavi.

