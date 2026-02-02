Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

Rukometna reprezentacija Hrvatske osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u rukometu, a u Zagrebu je počeo doček koji je izazvano mnogo bure pošto će pred hiljade navijača, osim sportista izaći i kontroverzni muzičar Marko Perković Tompson.

Rukometaši su stigli na Trg bana Jelačića, uskoro izlazi i Thompson. Dočekuju ih s pjesmom "Moja domovina", prenosi Indeks. Rukometaši i selektor Dagur Sigurdsson su nakon toga krenuli prema pozornici.

Jutarnji list navodi da se vazduhom vijore zastave Republike Hrvatske s natpisima imena gradova, a mjestimično se pojavi i zastava s obilježima HOS-a, i one s prvim bijelim poljem.

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za bronzane rukometaše, u saradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a na Trgu Bana Jelačića okupili su se navijači.

Doček je počeo, a nastupaju Zaprešić bojs, tu su i Hrvatske ruže, dok se dolazak rukometaša, kao i koncert Marka Perkovića Tompsona.

Vlada potvrdila službeni program

"Povodom osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, pozivamo sve naše sugrađane da danas u poslijepodnevnim satima dođu na zagrebački Trg bana Josipa Jelačića pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti još jedan izniman uspjeh ove generacije, prenosi Indeks..

Ranije se oglasio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović povodom najavljenog dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Milanović: Odluka Vlade Hrvatske o dočeku rukometaša otimanje države i izazivanje podjela

"Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove", naveo je Milanović.

Rukometaši tražili Tompsona

Ranije je objavljeno da rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Tompson. Ali, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Tompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja, nakon što je Tompson na posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni pjesmu "Bojna Čavoglave" počeo s pozdravom "Za dom spremni". Stoga je taj "gradski" doček otkazan i činilo se da neće biti nikakvog dočeka sve dok Vlada nije odlučila suprotno.