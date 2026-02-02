Logo
Large banner

Dojave o 30 bombi u Zagrebu i jeziva prijetnja gradonačelniku: "Nećeš dočekati jutro"

02.02.2026

14:16

Komentari:

0
Дојаве о 30 бомби у Загребу и језива пријетња градоначелнику: "Нећеш дочекати јутро"

U toku je protivdiverzioni pregled na dvije lokacije u Zagrebu, nakon što su mediji prenijeli da su primljene dojave o 30 postavljenih bombi i prijetnje smrću gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću.

Evakuisana je Gradska uprava, a policija je potvrdila da pregled još traje.

"Sve što policija preduzima je s ciljem da se utvrdi da je dojava bila lažna. Sve je pod kontrolom", poručili su iz zagrebačke policije, dodajući kako će o događaju obavijestiti javnost nakon obavljenog protivdivezrionog pregleda.

Mediji prenose da se ovi pregledi obavljaju u prostorijama Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića i u sjedištu stranke Možemo u Ulici kneza Mislava. Dodaju i da je nepoznata osoba poslala prijetnje gradonačelniku, navodeći da "Tomašević neće dočekati jutro".

hapsenje lisice

Hronika

Ojadila firmu za 150 miliona: Otkriveni novi detalji filmske prevare

Gradonačelnik je ostao u Gradskoj upravi, a evakuisani su službenici i zaposleni.

Koordinator stranke Možemo Sandra Benčić izjavila je da je ulazak policije u prostorije ove stranke u Zagrebu udar na lokalnu vlast, iza kojeg, kako tvrdi, stoji premijer Andrej Plenković.

"Plenković preuzima poslove lokalne vlasti, odlučuje mimo Ustava o stvarima o kojima ne može odlučivati i isti dan šalje nam policiju u stranku. Meni to izgleda kao udar", rekla je Benčićeva.

Grad Zagreb htio je da organizuje doček hrvatskih rukometaša koji su na Evropskom prvenstvu u Švedskoj osvojili bronzanu medalju, ali bez prisustva kontroverznog pjevača poznatog po glorifikovanju ustaštva Marka Perkovića Tompsona.

Vlada Hrvatske je objavila da će u sa Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića u 18.00 časova organizovati doček rukometaša i pozvali sve građane da se pridruže.

Na pitanje hoće li nastupiti Tompson, ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da će biti ispunjene sve želje rukometaša.

Hrvatski rukometaši pozvali su Tompsona da bude na dočeku.

Podijeli:

Tagovi:

Zagreb

Prijetnja bombom

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Predsjednik je gledao: Mirjana Pajković isprozivala Milatovića

5 h

0
Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

Region

Vesna Medenica nije u pritvoru: Izrečena joj samo mjera zabrane

6 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Ipak doček rukometaša uz Tompsona - hrvatska Vlada preuzela organizaciju

6 h

0
Усташки поздрав исписан на камену

Region

Ustaški pozdrav ispisan na ulazu u selo sa srpskim stanovništvom

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner