Na Epstajnovoj listi dvije djevojke iz Srbije

Među novim fajlovima Džefrija Epstajna, koji tek sada izlaze u javnost, pojavljuju se šokantni navodi koji direktno spominju Srbiju i region - od prepiski u kojima se nude djevojke iz Srbije, preko pasoša i ličnih podataka manekenki do komunikacije koje dovode u vezu i dobro poznate političare sa ovih prostora.

Istovremeno, Holivud potresa novi skandal - dokumentarni film o Melaniji Tramp našao se na meti kritika jer je njegov reditelj Bret Retner takođe pomenut u Epstajnovim fajlovima.

Da li se pred nama napokon raskrinkava globalna mreža zloupotrebe moći i gdje se u toj priči nalazi Srbija, za Redakciju otkrila je Vesna Jugović, osnivačica i vlasnica kompanije "Miss Yu".

"Imala sam sumnju i bila izuzetno obazriva"

Kako je Vesna rekla, kako se pojavio internet tako je počeo proces selekcije djevojaka za razne kastinge koji je sve dodatno ubrzao.

"To je jedna posebna priča kada govorimo o modelingu kao zanatu, poslu i menadžmentu. Radeći godinama na izborima za Mis Jugoslavije, a kasnije i Mis Srbije i Crne Gore, uvijek sam imala određenu sumnju prema tom svijetu i bila izuzetno obazriva u preporukama koje sam davala djevojkama, gde i kako da se prijave. Vremenom sam došla do toga da posljednjih dvadesetak godina djevojkama otvoreno govorim: nemojte ići u modne agencije, jer je to izuzetno rizično. Ovdje nije riječ samo o Džefriju Epstajnu, već o čitavoj mreži lake i neformalne komunikacije sa sumnjivim ljudima. Sa pojavom interneta, taj proces „brze prezentacije“ i selekcije djevojaka za razne kastinge dodatno se ubrzao. Srbija se, prema Epsteinovim dokumentima, izgleda našla na toj mapi", rekla je Vesna za Kurir televiziju.

Kakve oblike je danas modeling poprimio?

Analizirajući činjenicu kakva je ideja modeling nekada bila, Vesna je napravila očitu razliku između toga kakav je modeling bio nekada i kakav je sada.

"U tim dokumentima se pominju dvije djevojke iz Srbije, B. B. i T. P. je javno ispričala da je Epstajna upoznala u Parizu. Smatram da bi sve mlade djevojke u Srbiji trebalo da pročitaju njenu ispovijest: kako je otišla u Pariz da radi za agenciju, ko ju je preporučio, s kim je sarađivala, kakve ugovore je potpisivala i kako je uopšte došlo do susreta sa Epstajnom. Cijela ideja modelinga i globalne fluktuacije lijepih djevojaka možda je nekada počela iz modne industrije, ali je pitanje gdje je sve to završavalo i kakve je oblike poprimilo.

Teorije zavjere pale u vodu

"Imala sam i ekskluzivan intervju sa bratom Džefrija Epstajna. On je jedan od ključnih svjedoka, zbog čega je zanimljiv ne samo novinarima, već i političarima i kriminalcima. Prva i najvažnija stvar koju je rekao jeste da je lično identifikovao tijelo svog brata, čime su pale u vodu teorije zavjere da je Epstajn živ i da je navodno prebačen u Izrael. Drugo, vrlo otvoreno je u intervjuu ukazao na ključne ljude koji su, po njegovom mišljenju, spriječili temeljnu istragu. Posebno je istakao tadašnjeg državnog tužioca SAD, Bila Bara, koji je Epstajnovu smrt odmah proglasio samoubistvom i time faktički zatvorio vrata daljoj istrazi", kaže Vesna i dodaje:

Dobro organizovano ubistvo

- Njegov brat je od samog početka sumnjao u samoubistvo i tvrdio da je Epstajn ubijen. Kao argument naveo je činjenicu da kamere u zatvoru nisu radile upravo na tom spratu, dok jedina kamera koja je bila u funkciji nije pokrivala Epstajnovu ćeliju. Navodno se tvrdilo da niko nije prošao hodnikom, ali su ta objašnjenja djelovala krajnje neubjedljivo, što ukazuje na dobro organizovano ubistvo.

Oslanjajući se na temu uznemirujućeg sadržaja u dokumentima, Vesna je istakla da se u istim spominju i imena savremenih političkih figura.

"Posebno uznemiruju dokumenti koji govore o milionskim prepiskama i dokazima o višedecenijskom lancu pedofilije, trgovine i eksploatacije djece širom svijeta. Pominju se čak i planovi za premeštanje djece sa Kosova i Tajlanda, što predstavlja jednu od najstrašnijih stvari u tim dokumentima. U dokumentima se pojavljuju i imena savremenih političkih figura. Miroslav Lajčak je, nakon što se njegovo ime pojavilo u dosijeima, podnio ostavku na mjesto savjetnika premijera Slovačke, i ona je prihvaćena. Milo Đukanović sve navode negira, ali sama činjenica da se ta imena pojavljuju ima težinu - istakla je Vesna i dodala:

Reputacija i novac - bolne tačke Holivuda

Kako kaže Vesna, režiser koji je radio na dokumentarcu o Melaniji Tramp, optuživan je za seksualno zlostavljanje kako se njegovo ime pojavilo u dokumentima.

"Zanimljivo je da niko od najviših svjetskih lidera, uključujući bivše američke predsjednike, nije procesuiran, ali su prve ostavke ipak krenule. Postoje pretpostavke da je Epstajn trebalo da dođe u Crnu Goru, što dodatno baca sjenku na čitav slučaj. Film, odnosno, dokumentarac o Melaniji Tramp je doživio bojkot nakon saznanja da se ime režisera pojavilo u dokumentima, a ekipa se masovno distancirala.