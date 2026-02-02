Logo
Još jedna žena iz BiH u Epstajnovim fajlovima: Plaćao joj školarinu, ustupio stan

Avaz

02.02.2026

13:40

Џефри Епстајн
Foto: Ministarstvo pravde SAD

U novim dokumentima o istrazi u slučaju pedofila i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna nalazi se i nekoliko referenci na Bosnu i Hercegovinu, a jedna je posebno privukla pažnju.

Mejlovi iz avgusta 2013. godine otkrivaju razgovor između Epstajna i neidentifikovane ženske osobe, a BiH se spominje u kontekstu aktivnosti koje je ova osoba imala kroz rad u neimenovanoj nevladinoj organizaciji.

Plaćao joj školarinu

U prvom mejlu se ova osoba žali da nije dobila posao kod izvjesnog "Stiva", a najvjerovatnije se misli na Stiva Benona, bivšeg stratega predsjednika SAD Donald Trampa koji je bio u odličnim odnosima s Epstajnom. U daljoj korespondenciji otkriveno je da je ova osoba aktivna u nevladinoj organizaciji te da u sklopu rada s ovom grupom boravi u Bosni i Hercegovini.

Посао

Svijet

Nekada "obećana zemlja" pada velikom brzinom: Više od 450.000 ljudi traži posao

Epstajn joj u jednom mejlu kaže da mu je "zadovoljstvo da joj plaća školarinu", ali da bi mu "trebala donijeti neki suvenir" kada putuje van SAD.

Ova ženska osoba njemu opsežno odgovara, a upravo u ovom mejlu se najviše spominje BiH, odnosno činjenica da mu sa putovanja u Bosni i Hercegovini nije donijela ništa, prenosi "Avaz".

Pisanje za magazin

"Imala sam cijelo ljeto da shvatim način kako da ti pokažem koliko sam zahvalna i koliko cijenim što radiš za mene i nisam trebala da čekam. Ipak, nisam ti ništa mogla donijeti iz Bosne zato što je sve vezano za hranu, ali još sam u potrazi", napisala je ova neidentifikovana osoba, što sugeriše da je u trenutku pisanja e-maila i dalje bila u BiH.

Kako se dalje navodi u mejlu, ona je planirala da sumira svoje putovanje u autorskom tekstu za jedan od magazina.

"Juče sam bila na sastanku s urednikom magazina da bi se dogovorili o pisanju kolumne. Već pišem o svom putovanju u Bosni za magazin i uskoro šaljem prijedlog za kolumnu. U avgustu ćemo potencijalno i snimati dugometražni film", piše u ovom mejlu.

Ustupio joj stan

Još jedna korespodencija u kojoj se spominje BiH s identičnim akterima odnosi se na mejlove iz juna 2013. godine, kada se ova osoba zahvaljuje Epstajnu na tome što joj je ustupio stan u Njujorku.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Oglasio se MUP o pucnjavi u BiH: Jedna osoba teško povrijeđena

"Ne želim da ostanem predugo, ali da mogu, ostala bih zauvijek! Početkom jula odlazim u Njemačku da odradim nešto posla kao model, a onda idem u BiH s ovom nevladinom organizacijom s kojom radim", napisala je.

Norveški premijer

BiH se spominje sporadično u drugim mejlovima, većinom kroz pretplate na američke medije koje je imao Epstajn, a jedino nešto značajnije spominjanje BiH je u mejlovima Epstajna i bivšeg premijera Norveške Torbjorn Jaglanda, koji je ovom seksualnom prestupniku na jedan mejl odgovorio prije odlaska u Sarajevo.

"Evo me u Minhenu, trebam se ukrcati na let za Sarajevo. Užasna je situacija u Evropi", napisao je Jagland u mejlu koji je poslat 1. novembra 2015. godine.

Džefri Epstajn

Sana Alajmović

