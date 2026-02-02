Zemljotres pogodio BiH

Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 10:17 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Potres je zabilježen 1 kilometara od Širokog Brijega, na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.3406 i dužine 17.5501.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.