Zemljotres pogodio BiH

Izvor:
ATV
02.02.2026
10:37
Komentari:0
Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 10:17 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Potres je zabilježen 1 kilometara od Širokog Brijega, na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.3406 i dužine 17.5501.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
