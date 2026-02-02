CIK: Brisanje podataka sa 136 biračkih mjesta za predsjednika Srpske

Centralna izborna komisija BiH će sutra, oko 14 časova, izmijeniti podatke u aplikaciji za izborne rezultate za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na svojoj internet stranici.

"Izmjena podrazumijeva da će biti brisani podaci za 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica na kojima su izbori poništeni odlukom CIK-a", poručeno je iz te institucije.

Ostali podaci, kako su naveli, ostaju nepromjenjeni u odnosu na rezultate utvrđene sjednici polovinom decembra prošle godine, uz napomenu da će statistike biti promjenjene jer će nedostajati podaci za 136 biračkih mjesta gdje su izbori poništeni.

"Na dan ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zakazanih za nedjelju, 08. februar CIK će do ponoći u istoj aplikaciji objaviti preliminarne rezultate ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske", saopšteno je iz CIK-a.

Glasanje će, prema odluci CIK-a, biti ponovljeno na određenom broju biračkih mjesta u Zvorniku (53), Doboju (31), Laktašima (24), Bratuncu(12), Prijedoru (2), Milićima (2) te Banjaluci, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Brčkom na po jednom mjestu.

Pravo glasa ima oko 85.000 stanovnika Srpske, a utvrđeni rezultati CIK-a pokazuju da Siniša Karan (SNSD) u odnosu na Branka Blanušu (SDS) ima oko 9.500 glasova više.

Siniša Karan (SNSD) je, prema utvrđenim rezultatima, osvojio 222.182 glasova, a Branko Blanuša (SDS) 212.605. U trci za predsjednika bila su još četiri kandidata.