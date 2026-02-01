Ko je preduzetnica iz BiH iz Epstajnovih fajlova: Slala mu ''BBB djevojke''

U milionima novoobjavljenih dokumenata o seksualnom predatoru Džefriju Epstajnu, koje je u petak, 30. januara, objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, pojavljuje se i ime jedne žene rodom iz BiH.

Riječ je o Sani Alajmović, preduzetnici iz Švedske, rođenoj u Olovu, čije se ime spominje u desetinama fajlova iz Epstajnove arhive.

Prema dostupnim podacima, ime Sane Alajmović navodi se u najmanje 53 dokumenta, koji se uglavnom odnose na mejl prepisku iz 2012. godine. U tim porukama Alajmović komunicira s Epstajnom i njegovim najbližim saradnicima, dogovarajući detalje njegovog boravka u Stokholmu.

U jednoj od prepiski, datiranoj 15. novembra 2012. godine, Alajmović Epstajnu detaljno iznosi dnevni raspored:

"Doručak sa profesorom Matijasom Ulenom (kojeg si ranije upoznao u Njujorku) u 10 u hotelu Anglais. Branč sa BBB djevojkama u 13 u hotelu Kung Karl. Želiš li da ti dogovorimo još neke dodatne sastanke? Srdačno, Sana."

Sana Alajmović

Još eksplicitniji ton ima druga poruka, poslata 30. novembra 2012. godine, dan uoči Epstajnovog dolaska u Švedsku:

"Dragi Džefri, u prilogu pronađi rezimee i fotografije nekih od djevojaka koje će doći na sutrašnji branč. Sve su studirale na Stokholm Skul of Ekonomiks i starosti su od 23 do 28 godina. Poslaću ti dodatne rezimee kada ih dobijem. Nadam se da će tvoje putovanje proći sigurno. Uz ljubazne pozdrave, Sana."

Dan ranije, 29. novembra, Epstajnova dugogodišnja izvršna asistentkinja Lesli Grof u mejlu Alajmović navodi da će Epstajn biti dostupan za sastanak s "BBB djevojkama" i profesorom Ulenom u subotu, 1. decembra, te da se iste večeri vraća u Pariz.

Ko je Sana Alajmović?

Prema dostupnim informacijama, Sana Alajmović rođena je u Olovu, a Bosnu i Hercegovinu je napustila 1992. godine, kada je kao petogodišnja djevojčica s porodicom izbjegla u Švedsku. Upravo tamo je izgradila zapaženu karijeru u biomedicinskoj industriji.

Bila je suosnivač i bivši direktor kompanije Sigrid Terapeutiks, specijalizovane za razvoj preparata za liječenje dijabetesa i kontrolu tjelesne težine. Od avgusta 2025. godine obavlja funkciju izvršnog direktora renomirane švedske kompanije Enzymatika.

Dobitnica je brojnih priznanja za inovacije i preduzetništvo, a 2019. godine ugledni američki časopis "BioSpejs" uvrstio ju je među 10 vodećih mladih inovatora svijeta, kao jedinu predstavnicu Evrope na toj listi.

Neko vrijeme živjela je i radila u Njujorku, gdje je, prema vlastitim navodima, pomagala švedskim kompanijama da se pozicioniraju na američkom tržištu - upravo u periodu kada, prema objavljenim dokumentima, traje i njena prepiska s Epstajnom.

Objavljeni dokumenti ne sadrže optužnice protiv Alajmović, ali njeno ime i komunikacija ostaju dio jedne od najmračnijih arhiva savremene američke istorije, čije se posljedice i danas razotkrivaju.