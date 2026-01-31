Ministarstvo Edina Forte na hotele spiskalo 56.000 KM

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, na čijem je čelu Edin Forto, potrošilo je prošle godine otprilike 56.000 KM na hotele u BiH i inostranstvu.

Kao i svake godine, početak godine rezervisan je za objavu realizovanih javnih nabavki i dodjela ugovora institucijama BiH, koje se u velikoj mjeri odnose na usluge hotelskog smještaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

Portal "Akta" objavio je podatke za Ministarstvo komunikacija i transporta kao prvi zanimljivi primjer koji su analizirali. Ukupno su korištene usluge 42 hotela, a među njima se izdvajaju oni sa najvećim pojedinačnim iznosima.

Najveći pojedinačni iznos isplaćen je za hotel u Americi, „Kvadrum DC LLC dba Arlo Vašington DC“.

Ugovor je zaključen u septembru prošle godine i plaćen je 14.078,21 KM.

U oktobru 2025. godine ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto boravio je u Vašingtonu, gdje se sastao s predstavnicima Stejt Departmenta, a noćenje u ovom hotelu za delegaciju korišteno je tim povodom.

"Službeno putovanje u Vašington upriličeno je u periodu od 12. do 19. oktobra 2025. godine, povodom učešća na Godišnjem zasjedanju Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, s ciljem jačanja saradnje BiH s međunarodnim finansijskim institucijama i američkom administracijom, kao i predstavljanja infrastrukturnih i razvojnih prioriteta zemlje. Delegaciju su činili ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto, šef Kabineta ministra Sanja Škuletić-Malagić i savjetnik ministra Stela Vasić", pravdali su iz Ministarstva za "Aktu".

Drugi hotel sa liste sa najvećim iznosom je "Jurop Hotels SRL, Viale Ipokrate 119 s Roma", za koji je u oktobru prošle godine potrošeno 6.102,19 KM.

"Službeno putovanje u Rim, u periodu od 26. do 30. oktobra 2025. godine, organizovano je povodom učešća na sastanku Mješovite komisije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i roba između delegacija BiH i Republike Italije. Delegaciju BiH činili su Miroslav Đerić, šef Odsjeka za drumski i željeznički saobraćaj, Lejla Mehanović-Turić, stručna savjetnica za međunarodnu saradnju, Samir Planinčić, stručni savjetnik za licence, te Dejan Savić, stručni savjetnik za prevoz putnika i tereta. Tokom boravka u Rimu delegacija je bila smještena u hotelu 'Best Vestern Hotel Globus'“, kazali su iz Ministarstva.