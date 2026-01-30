Logo
Prevoznici iz BiH obustavili blokade na graničnim prelazima

Izvor:

SRNA

30.01.2026

16:10

Prevoznici iz BiH obustavili su danas blokade teretnog saobraćaja na graničnim prelazima, rekao je Srni jedan od koordinatora Konzorcijuma "Logistika BiH" Marko Ivanović.

Prema njegovim riječima, odluka je donijeta nakon što su dobijene garancije Brisela da se na vozače neće primjenjivati pravilo 90/180 dana boravka u Evropskoj uniji /EU/.

"Dobili smo i garancije entitetskih vlada da će naši zahtjevi biti ispunjeni", dodao je Ivanović.

Prethodno su odluku o prestanku blokade donijeli i prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koji su zajedno sa prevoznicima iz BiH od ponedjeljka obustavili teretni transport na granicama sa EU.

