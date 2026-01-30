Logo
Large banner

Arnautović i Mehinović optuženi za ratni zločin nad Srbima

Izvor:

ATV

30.01.2026

14:33

Komentari:

0
Арнаутовић и Мехиновић оптужени за ратни злочин над Србима
Foto: ATV

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Seada Arnautovića i Samira Mehinovića, komandanta i komandira vojne policije 109. dobojske brigade tzv. Armije BiH, zbog ratnog zločina nad srpskim zatvorenicima na području Doboja.

Prema optužnici zločini su počinjeni u periodu od 10. do 15. jula 1992. godine. Kako se navodi optuženi su postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

”Arnautović je kao nadređeno lica znao i imao razloga znati da njemu podređeni pripadnici vrše mučenja i nečovječna postupanja nad ratnim zarobljenicima, što je prouzrokovalo smrt jednog ratnog zarobljenika. Propustio je da spriječi izvršenje krivičnih djela i da kazni njihove počinioce”, navodi se u optužnici.

Optuženi Mehinović je bio zadužen za nadzor i zaštitu ratnih zarobljenika u pritvoru koji se nalazio u sastavu Brigade u zgradi „stare" osnovne škole u mjestu Klokotnica, opština Doboj.

”Svjesno je svjesno propustio da vrši nadzor nad pritvorom, iako je znao da se vrše mučenja i nečovječna postupanja, što je prouzrokovalo smrt jednog lica, čime je omogućio i olakšao izvršenje krivičnih djela”, navodi se u optužnici.

Podijeli:

Tagovi:

ratni zločin

Optužnica

Sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Влада Српске пружиће пуну правну помоћ породици Лозо из Мостара

BiH

Minić: Vlada Srpske pružiće punu pravnu pomoć porodici Lozo iz Mostara

1 d

1
Милорад Додик

BiH

Dodik: Vratiće im se prazne koverte!

1 d

1
Наставља се протест возача све док се не промијени правило 90/180 дана

BiH

Nastavlja se protest vozača sve dok se ne promijeni pravilo 90/180 dana

1 d

0
Узимање српске имовине у Мостару

BiH

Uzimanje srpske imovine u Mostaru: Bošnjaci stali u odbranu komšija, sud na strani investitora

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner