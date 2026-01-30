Arnautović i Mehinović optuženi za ratni zločin nad Srbima

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Seada Arnautovića i Samira Mehinovića, komandanta i komandira vojne policije 109. dobojske brigade tzv. Armije BiH, zbog ratnog zločina nad srpskim zatvorenicima na području Doboja.

Prema optužnici zločini su počinjeni u periodu od 10. do 15. jula 1992. godine. Kako se navodi optuženi su postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

”Arnautović je kao nadređeno lica znao i imao razloga znati da njemu podređeni pripadnici vrše mučenja i nečovječna postupanja nad ratnim zarobljenicima, što je prouzrokovalo smrt jednog ratnog zarobljenika. Propustio je da spriječi izvršenje krivičnih djela i da kazni njihove počinioce”, navodi se u optužnici.

Optuženi Mehinović je bio zadužen za nadzor i zaštitu ratnih zarobljenika u pritvoru koji se nalazio u sastavu Brigade u zgradi „stare" osnovne škole u mjestu Klokotnica, opština Doboj.

”Svjesno je svjesno propustio da vrši nadzor nad pritvorom, iako je znao da se vrše mučenja i nečovječna postupanja, što je prouzrokovalo smrt jednog lica, čime je omogućio i olakšao izvršenje krivičnih djela”, navodi se u optužnici.